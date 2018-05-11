21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde “Uçan Süpürge Onur Ödülü”ne sinema sanatçısı Nedret Güvenç layık görüldü. “Umut” temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreni Karum Alışveriş Merkezi çim alanda yapıldı.

Törende, Uçan Süpürge Onur Ödülü’ne sinemaya 300’ü aşkın filmle emek veren sinema sanatçısı Nedret Güvenç layık görüldü.

Yönetmen Biket İlhan ve oyuncu Işık Yenersu, “Bilge Olgaç Başarı Ödülleri”nin sahibi oldu. Törene katılamayan Yenersu adına ödülü Gönül Orbey aldı.

“Genç Cadı Ödülü” ise Öykü Karayel’e verildi.

Filozof, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi de “Tema Ödülü’ne layık görülen isim oldu.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ile Dolunay Soysert’in yaptığı açılış töreninde ödüllerin verilmesinin ardından Aylin Aslım katılımcılara konser verdi.

– Festival boyunca 61 filmin gösterimi yapılacak

Festival boyunca Almanya, Afganistan, ABD, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, İran, Norveç, Lübnan, Katar, Tunus, Yunanistan yapımı 15 ülkeden gelen filmlerle 61 filmin gösterimi yapılacak.

Gösterimler, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Büyülü Fener Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde olacak.

Festival kapsamında 8 mekanda 17 etkinlik düzenlenecek.

İran sinemasının dünyaca ünlü ismi Rakhshan Banietemad ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark da festivale konuk olacak.

Öte yandan festivalde, Türkiye’den ve yurt dışından kadın yapımcı ve yönetmenler bir araya gelerek sinema sektöründe yapılması gerekenleri tartışacak.

Festival, 17 Mayıs’a kadar sürecek.