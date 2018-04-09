Ödüller umudu büyüten kadınlara

10-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan festival, ‘Umut’ temasında seyirciyle buluşuyor. Bu yıl ödüller, yine umut veren kadınların oluyor.

Her yıl Onur Ödülü başta olmak üzere Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ve Tema Ödülü’nü veren Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 21.Onur Ödülü, tiyatro sanatçısı ve üç yüzden fazla filmde rol alan sinema oyuncusu Nedret Güvenç’e veriliyor.

ONUR ÖDÜLÜ SAHİBİ: NEDRET GÜVENÇ

Nedret Güvenç, 1930 yılında İzmir’de doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı’nda şan ve piyano eğitimi alan sanatçı, eğitim sürecinin ardından tiyatroya ağırlık veriyor. 1948’de İzmir’de tiyatro çalışmalarına başlayan Güvenç, 1950’de İzmir Şehir Tiyatroları kapatılınca İstanbul’a taşınarak İstanbul Şehir Tiyatroları’na katılıyor.

1974’te En Büyük Kumar ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995’te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan sonra Tiyatro İstanbul topluluğu bünyesine katıldı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kendisine Devlet Sanatçısı unvanı veriliyor. Ayrıca Türkiye’nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazan sanatçı, 9 Mart 2010’da İzmir’de Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi’ni açtı. Elli yıllık tiyatro oyunculuğunun ardından anılarını da kaleme alan Güvenç, oyunculuğunun yanı sıra yazarlığı ile de tanınıyor.

BİLGE OLGAÇ BAŞARI ÖDÜLLERİ

Adıyla ödüller verilen Bilge Olgaç, Türkiye sinemasının kadın temsilini de anlamını da dönüştüren isimlerin başında geliyor. 1963 yılında senaryolaştırılan öyküleri ile öne çıkan Olgaç, Memduh Ün’ün asistanlığına da bu dönemde başlıyor. Olgaç, eril filmlerin ve erkek yönetmenlerin içinden çıkarak kendini var etmeye başladığında Üçünüzü De Mıhlarım, Nikâhsızlar, Öksüz ve 2. Adana Film Festivali’nde Halit Refiğ ve Yılmaz Güney’in karşısında yer alıp da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanmasını sağlayan 1970 yapımı Linç, 1974’te Açlık gibi pek çok film çekiyor. 1980’li yıllar itibariyle kadın filmleri yapmayı odağına alan yönetmen, 1994’te hayatını kaybediyor.

Kadın filmlerinin Türkiye sineması için önemini hatırlatan bu ödül, umudu önceleyen iki emekçi kadının oluyor. Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün bir sahibi, “Yolun sonunda ulaşacağınız o ışığı görmüşseniz, aydınlık günlere inancınız varsa tiyatrodan vazgeçemiyorsunuz.” diyen tiyatro ve sinema oyuncusu Işık Yenersu’nun oluyor. Bu ödülün bir sahibi de filmlerinde kendi hikâyelerinden, kendi tarihinden yola çıkan, filmlerini belli kategorilerde değerlendirmeyen, toplumsal kaygıları öne çıkaran sinema yapımcısı ve yönetmen, Biket İlhan.

Işık Yenersu

Yenersu, 1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, öğrenciyken Cüneyt Gökçer’in yönettiği Anne Frank’ın Hatıra Defteri adlı oyunda Anne Frank’ı, Mahir Canova’nın yönettiği Antigone oyununda Antigone’u oynayarak dikkat çekiyor. Konservatuar eğitiminin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kadrosuna giren ve mesleğini halen sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında sürdüren oyuncunun sanat yaşamını konu edinen “Işık Yenersu: Tiyatronun Narin, Çetin Divası” adlı bir belgesel yapılıyor.

Biket İlhan

1944 İzmir doğumlu olan Biket İlhan, yapımcı, yönetmen ve Sinevizyon adlı film – yapım şirketini kuruyor. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu mezunu olan İlhan, sinema alanında çalışmalarına başlamadan önce İngilizce öğretmenliği yapıyor. Sinema alanına Seni Kalbime Gömdüm filminin yönetmen yardımcılığı ile 1981 yılında dâhil oluyor. TRT’de ve çeşitli sinema filmlerinde yönetmen ekibinde yer aldıktan sonra 1992 itibariyle Teleflaş adlı televizyon dizisi ile yönetmenlik yapmaya da başlıyor. Yönetmenliğini yaptığı sinema filmleri arasında Yarım Kalan Mucize, Mavi Gözlü Dev, Ayın Karanlık Yüzü, Bir Kadın Yüzü ve Sokaktaki Adam sayılabilir.

TEMA ÖDÜLÜ: IOANNA KUÇURADİ

Bilgesel bir insan başarısı olarak nitelediği felsefenin içinde değer felsefesini temel alan bir yaklaşımın öne çıkmasını sağlamış olan düşünür, yazar, akademisyen, 1980 yılından itibaren Türkiye Felsefe Kurumu başkanlığını yapan Ioanna Kuçuradi, 2018’in Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Tema Ödülü’nü alıyor.

Kuçuradi, 1936’da İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşundan (1968) sonra uzun bir süre bölümün başkanlığını yaptı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi başka kurumlarda da çalıştı. Şu anda hâlâ Maltepe Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle insan hakları, insan felsefesi, etik, Aydınlanma felsefesi gibi alanlara önem verip bu konularda çalışmalarıyla öne çıktı.

Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu (FISP) yönetiminde uzun yıllar boyunca yer aldı. Bu göreve seçilen ilk Türkiyeli kişidir. 2001 yılında Dünya Felsefe Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasını sağladı. 1997’den beri Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün sahibidir. UNESCO tarafından, 2003 yılında Felsefe Ödülü’ne layık görüldü. Halen Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Başta Goethe Madalyası olmak üzere pek çok ulusal/ uluslararası ödülün sahibi ve ulusal/ uluslararası mesleki kuruluşlara üye olan Kuçuradi’nin yaşamı ve yaklaşımı, Başkaldırıdan Felsefeye: Ioanna Kuçuradi adlı belgesel filmine konu oluyor.