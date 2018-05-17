UÇAN SÜPÜRGE FIPRESCI ÖDÜLÜNÜ AÇIKLIYOR

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 17 MAYIS tarihinde Büyülü Fener Sineması’nda düzenlenecek bir tören ile kapanışını gerçekleştirecek. Saat 19.00’da düzenlenecek olan törende, FIPRESCI jürisi ödül verdiği filmi açıklayacak. Kadınlar birleşti “yapacak çok filmimiz var” dedi.

MOR SÜPÜRGE FİLMLERİ GÖSTERİLECEK

Kadınların sanattan, sahnelerden uzak tutulmaya çalışıldığı bu dönmede kadın yapımcı ve yönetmenler güçlerini birleştirerek atölye çalışması yaptılar. 10 Mart tarihinden itibaren çalışmaları süren atölye çalışmasından üç kısa metraj film gösterim için hazırlandı. Bu filmler, MOR SÜPÜRGE atölye çalışması adı altında “YAPACAK ÇOK FİLMMİMİZ VAR” sloganıyla görücüye çıkıyor.

Uçan Süpürge ile Filmmor ortak çalışması olan üç film, “Lizoz”, “Manken” ve “Dastar” Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinin kapanış töreninde gösterilecek. Danışmanlığını, Nefin Dinç ve Meryem Yavuz’un üstlendiği atölye çalışmasında ortaya çıkan filmlerden, “LİZOZ” filminin yönetmenliğini, Aslıhan Arat, Gizem Üstündağ, Gülsün Odabaş, Rümeysa yaptı.” MANKEN” filminin yönetmeni Melike Işık, “DASTER” filminin yönetmenleri ise Berna Stera Değirmen, Hafize Çetinkaya, Füsun Büyükgören, Meltem Kaya.

10 Mayıs’ta muhteşem bir açılış yapan 21. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali, Almanya, Afganistan, Amerika, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, İran, Norveç, Lübnan, Katar, Tunus, Yunanistan yapımı 15 ülkeden gelen uzun metraj filmleri Büyülü Fener Sinemasında Ankaralı sinemaseverlerle buluştu.

Çağdaş Sanatlar Merkezinde ise belgesel ve kısa film gösterimlerini seyirciyle buluşturdu. Kapanışını da Büyülü Fener Sineması’nda yapan Uçan Süpürge, festivalin hazırlık aşamasından kapanışa kadar süren çalışmaları da kapanış töreninde anlatacak.

FİBRESCİ ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULUYOR

Kapanış töreninde festival kapsamında gösterilen Her Biri Ayrı Renk kategorisinde yarışan on bir film arasından birinci seçilen film de açıklanacak. FİBRESCİ Jürisinin değerlendirmesi sonucu kazanan filmin gösterimi de kapanış töreninin ardından gerçekleştirilecek.