Bizim memleket, çok sayıda kriz günleri yaşadı ama hiçbiri 21 Şubat 2002 krizi gibi ardında gizemler, bilinmezler bırakmadı.

O tarihte sıradan bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Toplantıda dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Vakıfbank’ın Devlet Denetleme Kurulu tarafından incelenmesini istiyor. Buna, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve diğer kurul üyeleri karşı çıkıyor. Tartışma büyüyor, hızını alamayan Sezer “denetleme talebinin” gerekçesini dayandırdığı; üzerinde Anayasa yazan kitapçığı Başbakan’a fırlatıyor. Toplantı yarıda kalıyor, yapılan açıklamalarla devletin tepesindeki yaşananlar kamuoyuna yansıtılıyor. Gece yarısı kriz patlıyor, ekonomisi iflas ediyor, gerisi biliyor.

Bilinmeyen: darbelerle, anarşiyle, terörle, irili ufaklı yüzlerce ekonomik ve siyasi krizleri atlatarak giden bir ülke nasıl olur da bir kitapçığın havada uçmasıyla duvara tosladı, kaderi değişti? Dahası, eğer böyle bir tartışma olmasaydı, ülkeyi iflasa götüren böylesine bir kriz yaşar mıydı?

KRİZ TEZGAHLANDI MI?

Bir bilinmeyen daha: 21 Şubat krizi önceden tezgâhlanmış mıydı?

Kriz; “siyaset- ticaret-medya” üçgeninde, açtıkları bankalarla yüksek faizle devletin kaynaklarını bir asalak gibi emip yutanların mı, yoksa okyanus ötesindeki Türkiye’ye ve Orta Doğu’ya yeni düzen getirmek isteyenlerin işimiydi?

Kriz öncesi günlere bakıldığında, Türkiye devası iç ve dış krizleri atlatarak düze çıktığı anlatılıyor, yabancıların “Türkiye iyi yolda” demeçleri gazete sayfalarını süslüyordu. Ekonomi yönetimine göre de işler toparlanıyordu, böyle bir kriz tahminlerde bile yoktu. Buna karşın kimilerine göre de iç ve dış borç ödemeleri dar boğaza girmişti, bu saklanıyordu ve bu kadar şiddetli olmasa da bir kriz olasıydı ancak bu olay krizi öne çekti.

Komplo teorileri diye geçiştirildi ama bilinen; bu kriz, Türk Lirası’nın yüzde 300 değer kaybına ve eski Devlet Bakanı Ali Babacan’ın 2011 yılındaki açıklamasına göre, 400 milyar liralık borca mal oldu. Vatandaş bu faturanın acısını o dönemin siyasetçilerini sandıkta cezalandırarak çıkardı.

NEREDELER?

O gün; yüz binlerce kişinin işsiz kalmasına, vatandaşın alım gücünün yarı yarıya düşmesine yol açan krizi başlattığı halde, bugün bile birilerinin toz kondurmadığı ama çoktan ismi unutulan Ahmet Necdet Sezer, inzivaya çekildi.

Geçen sürede resmi bile çekilemedi, hiçbir yerde, hiçbir olay karşısında fikrini beyan etmedi. Hiç kimse de Sezer’e o günlerde ne olup bittiğini sormadı, soramadı.

Başbakan Bülent Ecevit vefat etti, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz siyasetten çekildi. Onlar da bu kriz hakkında tatmin edici açıklama yapmadılar.

IMF’nin Türkiye’yi Şubat krizinden kurtarmak için verdiği 35 milyar doların nereye gittiğini, (doğrusu yabancılara olan borçlar ödendi, memleket için bir sent bile harcamadı); adeta bir jandarma gibi denetleyen Kemal Derviş, ABD’ye geri döndü.

Ve o günlerde, koalisyon hükümetinin ortağı olan Başbakan Yardımcısı MHP Genel Başkanı ve iktisat doktoru Devlet Bahçeli; kriz sonrasında bir yaz sabahı ani bir kararla Türkiye’yi 2002 erken seçimine zorladı, AKP iktidarlarının yolunu açtı. Şimdi, AKP ile ittifak arayışlarıyla TBMM’de yine koltuk hesapları yapıyor.