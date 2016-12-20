21-12-2016-ALTINDAĞ BELEDİYESİ -BASIN 512115

BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN

PARKLARIN BAKIM ONARIMLARINDA KULLANILMAK

ÜZERE MUHTELİF MAL / MALZEME ALIM İŞİ

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Parkların Bakım Onarımlarında kullanılmak üzere MUHTELİF MAL / MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/572291

1-İdarenin

a) Adresi:Zübeyde Hanim Mahallesi Turgut Özal Bulv.Altindag Belediyesi Akköprü Kamp. ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3123414604 – 3123418464

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:563 – Kalem – Park bakımında kullanılacak mal/ malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Tüm mal/malzemeler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi:

İdare tarafından talep edilecek malzemeler yüklenici firmaya bildirilecektir. Yüklenici firma mal/malzemeleri 10 gün içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Altındağ Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zübeydehanım Mah.Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati:18.01.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altındağ Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mah.Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü – Altındağ / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zübeydehanım Mah.Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 512115) www.ilan.gov.tr

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