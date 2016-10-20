21-10-2016-T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 455594

T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/3295 TLMT.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 17/10/2016

1.İhale Tarihi : 07/12/2016 günü, saat 11:30 – 11:35 arası.

2.İhale Tarihi : 26/12/2016 günü, saat 11:30 – 11:35 arası.

İhale Yeri : Etimesgut Batı Adliyesi Mezat Salonu Etimesgut Ankara

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 40.000,00 1 %1 06ez3292 Plakalı , 2013 Model , HYUNDAI Marka , RB Tipli , KMHCT41BADU504595 Motor No’lu , G4LCDU062267 Şasi No’lu , Rengi Beyaz , 06 EZ 3292 plakalı,2013 model HYUNDAI marka Beyaz Renkil, AccentBlue 1.4 CVVT MODE tipindeki otomobilin; şasi numarasının ; KMHCT41BADU504595 araç bilgilerinden motor numarasının: G4LCDU062267 Olduğu muhtelif ezik çizikler mevcut sedan tipi hususi otodur. Dosyamız muhteviyatına göre aracın ruhsatı ve anahtarı yoktur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 455594) www.bik.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...