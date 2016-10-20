21-10-2016-ELMADAĞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ456351

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/442 ESAS

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/10/2016

1.İhale Tarihi : 21/11/2016 günü, saat 10:30 – 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/12/2016 günü, saat 10:30 – 10:35 arası.

İhale Yeri : Baştaş Karşısı Topçuoğlu Yediemin Otoparkı (eski aktaş) Elmadağ/ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 32.000,00 1 %1 06E7433 Plakalı , 1999 Model , LAND ROVER Marka , RANCE ROVER 4.6 HSE Tipli , Rengi Füme, 4,6 HSE model, genel durumu iyi, boyasında solma mevcut, muhtelif çizikler mevcut, anahtar-ruhsat yok.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 456351) www.bik.gov.tr

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