21-09-2016 T.C. ANKARA 16. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (BASIN 433252)

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2016/323 TLMT.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/09/2016

1. İhale Tarihi: 12/10/2016 günü, saat 11:10-11:20 arası

2. İhale Tarihi: 01/11/2016 günü, saat 11:10-11:20 arası

İhale Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ /ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 20.000,00 1 %1 06 FB 8927 Plakalı, 2013 Model, FIAT Marka, 323 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden çekiş, Rengi Gri, ARACIN KIYMET TAKDİRİ TUTANAĞINA GÖRE : 06 FB 8927 Plaka sayılı araç KAZALI OLUP Fiat Marka, Linea 1.3 Multijet tipli, 2013 Model, Gri Renkli, 199B10005124626 Motor Nolu, NM432300006608166 Şasi Nolu araç ön taraftan ağır hasarlı olup sol ön ve sağ ön çamurluk ezik, ön tampon yok. Ön cam kırık, ön iki airbaglar patlak, arka tampon sağ tarafı vuruk. Lastikler inik. Orjinal tep var. Bagaj kısmında stepne ve bijon anahtarı mevcut.

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