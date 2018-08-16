Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa’nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı.

Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Lilleküla Stadyumu’nda oynanan 2018 UEFA Süper Kupa müsabakası öncesinde düzenlenen törende, Türkiye Futbol Federasyonu‘nun yeni ev sahibi olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı’ya sembolik bilet verildi.

Törene TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Estonya Futbol Federasyonu yetkilileri de katıldı.

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa, 14 Ağustos 2019 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park‘ta oynanacak.