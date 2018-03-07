8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tam adı sanırım 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ancak “emekçi” olmayan kadın mı var? Kimisi tarlada, kimisi fabrikada, kimisi evde. Bu yüzden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok daha anlamlı.

Çalışan kadın deyince benim düşüncelerim 1964-1965 yıllarına, Çukurova’nın pamuk tarlalarına kayıyor: 5 çocuk annesi genç bir kadın. Her sabah daha güneş doğmadan azığını ve 3 çocuğunu alıp naylonda (traktörün römorku) yerini alıyor. Çocukların en büyüğü 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Görevi de ahlat ağacının altında oturup 4 ve 2 yaşlarındaki iki kardeşine bakmak. Azıklarında çoğu zaman “yoz” bulgur pilavı veya “incir reçeli” olduğu kesin. Günlük yevmiye ise 5 Türk lirası. Bu kadın Anadolu’nun cefakâr kadını. Eli öpülesi kadın. 3 çocuğu ile birlikte günde 5 TL kazanıyor ve onunla ailesini ayakta tutmaya çalıştığı gibi kocasının “kahve harçlığını” da bu paradan veriyor!

Ekim-Kasım ayı gelince ise bu cefâkâr Türk kadını “yer fıstığı” toplamaya gidecektir. Yer fıstığı toplamak biraz daha kolay, hem de biraz daha “doyurucu”. Yer fıstığı toplarken canınız çektiği kadar yemenize hiç kimse engel olamaz. Ama çiğ, taze fıstığı çok yerseniz “motoru” bozabilirsiniz. Bu da çok ender görülür. Ne var ki yer fıstığı toplamak pamuk otu dövmekten daha az kârlıdır. 1 teneke (16 kg) yer fıstığı toplamak 50 kuruş. O zamanki rayice göre 1 somun ekmek parası. Bir kişi çok iyi çalışırsa günde 7 veya 8 teneke toplayabilir. Yani günde 3,5- 4 TL. O zaman ben lise öğrencisiydim. Babama sordum: “Baba, bu para az değil mi?”. Babam da az olduğunu düşünüyordu ama “devrin râyici” buydu. “Bütün komşular teneke başına günde 50 kuruş” ödüyorlardı.

Yine bu yıllarda idi. Pamuk çapası yapan iki köylü kadın aralarında samimî sohbet etmekteydiler: “Benim kızım talihsiz bacım” diyor ve hemen ekliyordu. “Geçen Pazar kızı aldım ve soğan otu dövmeye gittik. Şanssızlık bu ya o gün de köye “görücü” gelmiş. Kızcağızımı görücülere gösteremedim”.

O dönemde köye komşu köylerden veya Osmaniye’den görücü kadınlar gelir ve çocuklarına “kız bakarlar”dı. Talihsiz kızcağız ise o gün köyde bulunmadığı için bu görücülere görünmek ve kendisine belki de iyi bir kısmet bulmak fırsatını kaçırmıştı. Bu samimi sohbete ister istemez kulak misafiri olmuştum ve çok garip bulmuştum. Ama gerçek de buydu.

2018 yılında kadınlarımızın durumu daha mı iyi? Bazı yönlerden evet. 1960’lara göre kadınlarımız daha sosyal. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan bile daha çok kız bugün üniversiteye gidebiliyor. Toplum, artık karma eğitime daha sıcak bakıyor. Bunlar iyi. Ama kadının ekonomik özgürlüğü ve kendi başına karar verme yetkinliği arttıkça klasik erkek, klasik erkeklik anlayışına bu sanki gölge düşürüyor. Erkek rahatsız oluyor. Kadının kendisinden ayrılmak istemesini bir aşağılama olarak görüyor. Evini bırakıp babasının yanına gitmesini kendisine yapılmış bir küfür olarak algılıyor. O zaman “ataerkil” terbiyeden gelen uyarı sinyalleri bütün benliğini kaplıyor. İntikam ateşi ile kavruluyor. Cinnet geçiriyor. Bu cinnet bazen sadece kadıncağızın hayat ışığını söndürüyor, bazen günahsız sabi çocuklarına kadar uzanıyor. Cinnetin son noktası ise haklı olarak silahı kendi şakağına dayamak oluyor.

Ben yer yüzünde bu şekilde aile cinayetlerinin yaygın olduğu başka bir ülke olduğunu pek sanmıyorum. Belki, Pakistan, Afganistan, Bengaldeş gibi ülkelerde aile içi anlaşmazlıklar cinayet cinnetine kadar uzanıyor. Peki niçin?

Klasik Türk Terbiye anlayışından evrensel bir terbiye anlayışına doğru bilinçli veya bilinçsiz şekilde savruluyoruz. “Çocuk Terbiyesi Kitapları”na bir bakınız. Abartısız % 90’ının Batı dillerinden tercüme olduğunu göreceksiniz. Şimdi biz çocuğumuzu Türk Terbiyesi ile mi büyütmüş oluyoruz. Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâ’î isimli kitabını okuyup anlayabilecek kaç doktorumuz, kaç psikiyatri uzmanımız var?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yine buruk olarak giriyoruz. Kadına ve çocuğa şiddet maalesef önlenmek istendiği oranda artıyor. Sanki birileri, kadına ve çocuğa şiddet ve istismar ile ismini duyurmak, ünlü olmak istiyor. Medyamız ise bunları lanetli kılmak isterken sanki bilmeden bunların ünlü olmak çabalarına yardımcı oluyor. Bence bu kişilere verilecek ceza, en son sınırdan verilmeli ama bununla ilgili haber en önemsiz, en adi bir haber olarak 8. sayfadan “küçücük” verilmeli. Adam müsveddesi boy boy resimlerle, görüntülü demeçlerle bir gün için bile kendisini “ünlü” hissetmemeli. Bu zevkı ona tattırmamalıyız.

2018 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kahramanları, Afrin yiğitlerini doğuran; onları dualarla göreve gönderen eşleri; yavukluları ve kız kardeşleridir. Onlara yemek gönderen, bere ören, atkı ören kadınlarımızdır. Ülkemizin huzuru için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kınalı kuzularını feda eden kadınlarımızdır.

Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü yürekten kutluyor ve bu güzel çiçekleri onlara armağan ediyorum. Selam ve saygı ile. Rahmet ve minnetle.