2017’de Türk tekstil şirketleri yeni pazarlara yönelecek

TEKSTİL sektörü, 2017 yılı için yeni pazarlara yöneliyor. Kendi markalarını Franchise mağazalar ağı ile genişleten sektörün önemli isimleri Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde kendi satış modelleri ile krize meydan okuyor.

ÜLKELER ARASI KRİZİ BU YÖNTEMLE AŞIYORLAR

Rusya ile yaşanan sorunun aşılmasını bekleyen Türk tekstil şirketleri, 2017 için hedef büyüttü. Türk şirketleri 2017 ilkbahar ve yaz kreasyonları ile Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde etkinliğini arttırmayı hedefliyor.

Milli Futbolcu Emre Belözoğlu’nun kız kardeşi Bihter Belözoğlu ve Merve Denli Yılmaz Dresslove ve Moodbasic markalarıyla Hollanda, Avusturya, Belçika, Almanya ve Lübnan’da önemli başarılar elde etti. 2017 için oldukça umutlu olduğunu söyleyen Bihter Belözoğlu, “Özellikle Lübnan’da Franchise yöntemiyle 4 ayrı mağazamız oldu. Avrupa’daki işbirliği yaptığımız mağazaların sayısını önümüzdeki yıl daha artıracağız. Modellerimiz ve ürünlerimiz büyük beğeni topluyor. 2017 için Türk cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarına açılmak için görüşmelerimiz sürüyor. Kriz söylentilerine inat sektörde daha da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Abiye ve tesettür giyim ihracatında Türk markalarını büyük fırsatların beklediğini söyleyen Merve Denli Yılmaz,

“Kaliteli ve tarz kıyafetler Avrupa’da her zaman iyi müşteri buluyor. Fiyatlarımız ve modellerimiz ile rekabet gücümüz artıyor. 2017’de daha iyi satış rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz”

dedi.

Moodbasic ve Dresslove artan genç muhafazakar nüfusun beklentisini hem günlük giyim de hem de özel gün ve davetlerde karşılayacak koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

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