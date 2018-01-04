2017’de Filistin’de 909 kere basın hakkı ihlal edildi

Filistin Gazeteciler Sendikası, 2017 yılında bölgede 909 basın ve gazeteci hakkı ihlali tespit edildiğini açıkladı.

Sendika bu ihlallerin 740’ının işgal kuvvetleri tarafından yapıldığını, 69’unun mahalli olarak Batı Şeria ve Gazze şeridinde meydana geldiğini açıkladı.

Açıklama, Gazeteciler Sendikasının El Bireh şehrindeki genel merkezinde yapılan basın konferansında yapıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, basına ve gazetecilere yapılan baskının sayı ve özellik bakımından arttığına dikkat çekerek, sendikanın bu ihlallerin azaltılması ve durdurulması için mahalli, Arap ülkeleri ve milletler arası alanda yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

Nasır Ebu Bekir, Arap Gazeteciler Sendikası Genel Genel Sekreterliğinin Filistin’deki durumunu görüşmek için Kahire’de olağanüstü bir toplantı yapacağını söyledi.

Nasır Ebu Bekir, işgal güçlerinin insan hakları ihlallerine karşı gazetecilerin rolünün gittikçe arttığına dikkat çekerek, Filistin gazeteciliğinin resmi kuruluşlardan bu rolün takdir edilmesini beklediğini söyledi.

Raporda, 2017 yılında gazeteciler ve basına yapılan saldırıların 2016 yılına göre yüzde 37’lik bir artışla 909’a yükseldiği, bu saldırıların ve hak ihlallerinin 740’ının işgal kuvvetleri tarafından yapıldığına vurgu yapıldı. Batı Şeria ve Gazze şeridinde ise 169 gazeteci ve basın hakkı ihlali yapıldığı kaydedildi.