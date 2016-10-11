2017 Yılında Drone Uçak’larına Yeni Düzenleme

Hava trafiğini tehdit eden insansız hava aracı ‘Drone Uçak’ları için Almanya Ulaştırma Bakanlığı 2017 yılında amatör ve profesyonel Drone pilotlarına yeni düzenleme getireceğini söyledi.

Yeni düzenleme içinde Drone pilotlarına ehliyet, istenmeyen kazalara karşı sigorta mecburiyeti, belediyelerden uçuş izni şartı başta geliyor. Uzaktan kumandalı Drone uçuşları için azami uçuş yüksekliğin 100m.’yi geçmemesi isteniyor. Gece uçuşlarında Drone uçak’ların ışıksız uçması yasaklandı.

Gökyüzünde sayıları giderek yükselen Drone uçak’ları artık oyuncakçı dükkanların vazgeçilmez oyuncağı haline geldi. Almanya’da Havacılık Klübü (Aero Club) kayıt olan 90 bin, kayıtsız toplam 150 bine yakın Drone pilotu olduğu tahmin ediliyor. Artan Drone sayısıyla beraber hava trafiğinde kaza riskini artıran Drone pilotların başka insanların özel hayatına müdahale etmesi, izinsiz fotoğraf ve video görüntüleri kayıt etmesi pilotlara açılan dava sayısını son iki yılda artırdı.

Çok fonksiyonlu, modern teknolojiyle donatılan Drone uçakların uçuşların kesin yasak olduğu alanlar içinde en başta havaalanları bulunuyor. Hava Trafik Kontrol Merkezi Drone uçakların havaalanı sınırların 2km. dışına kadar yasaklanmasını istiyor. Drone uçuşları kalabalık gruplar, işlek cadde, otoyol, tren yolları, kaza yerleri, enerji santralleri, ceza evleri, askeri alanlar, hükümet, kamu binaları, yüksek gerilim hatları üzerinde uçması kesin yasak. Ayrıca başkalarına ait arsa, ev, binaların etrafında ve üzerinde izin müsadesi almadan uçmasına izin verilmiyor. 2017 yılında Drone pilotlarını zor günler bekliyor.

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