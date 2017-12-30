2017 yılı TERTEMİZ geçti

Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğiyle yediden yetmişe tüm bölge halkını temizlik konusunda bilgilendirdi.

2017’nin son temizlik semineri Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Altındağ’da temizlik her yerde

Daha sağlıklı bir çevrenin oluşması için emin adımlarla ilerleyen Altındağ Belediyesi, kültür merkezlerinde düzenlediği temizlik seminerlerine devam ediyor. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu seminerler tüm kadın eğitim kültür merkezlerini ve gençlik merkezlerini kapsıyor. Ayrıca öğrenciler ve ilçede görev yapan öğretmenler de bu seminerlerden faydalanıyor.

2017 yılındaki temizlik seminerlerinin sonuncusu Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Temizlik hakkında daha donanımlı bir hale gelen Altındağlı kadınlar, geri dönüşüm hakkında da bilgi sahibi oldu. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı seminer sonrası kadınlara kokulu çöp poşeti, temizlik magneti ve kalem hediye edildi.

“2017 yılında temizlikte ciddi işler yaptık”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, temizliğe verdikleri önem hakkında konuştu. 2017 yılında temizlikte çok ciddi işler yaptıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, bunda temizlik seminerlerinin büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Başkan Tiryaki, 2017 yılına ‘En güzel temizlik hiç kirletmemektir’ parolasıyla girdiklerini hatırlattı ve Altındağlıların temizlik konusunda her geçen gün daha bilinçli olduğunu dile getirdi. Daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için yeni yılda da ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Tiryaki, amaçlarının çocuklara daha temiz bir Altındağ bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.