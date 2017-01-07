2017 umut yılı olmalı

ÇUKUROVA Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKOSİFED) Başkanı Ali Doğan, 2016 yılının bir çok olumsuzlukları taşıyan ‘çileli ve hüzünlü’ bir yıl olduğunu belirterek “2017 yılı kayıpları telafi etme ve umudumuzu artırma yılı olmalıdır” dedi.

ÇUKOSİFED Başkanı Doğan, kayıplarla geçen 2016’da özellikle Irak ve Suriye’deki iç savaşın etkileri ile ihracatın yarı yarıya azaldığını belirterek, şunları söyledi:

“2017’de bu kayıpların telafi edilmesi için çok çaba sarf etmemiz, üretimimizi artırmamız gerekmektedir. Bu konular çok önemli jeopolitik konuma sahip Türkiye’de hükümet yetkilileri, iş dünyası ve toplumun tüm kesimleri ile birlik ve beraberlik içinde bir araya gelerek başarılabilir. Bu başarı için de Atatürk’ün mirası olan cumhuriyetimizin ilke ve değerlerine, laik ve evrensel hukuk ilkelerine, demokrasimizin güçlenmesine bağlıdır. Siyasal, toplumsal, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki reformlarla da AB kriterleri doğrultusunda ara vermeden devam etmeliyiz.”

Doğan, Türkiye’nin, her alanda yapılacak yeni yatırım ve atılımlarla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçleneceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bölgemizin can damarı olan lojistik sektörümüz Ortadoğu’daki gelişmelerden ve döviz kurundan birçok sektörden daha fazla etkilenmiştir. Turizm sektörü ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de 1 yıl öncesine göre yüzde 30 ile 40 arası düşüş göstermiştir. Keza sağlık turizmi de büyük ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca bölgemizde bulunan illerimiz her türlü ticari ilişkilerde çok büyük kayıplara uğramıştır.”

Adana ve Mersin’i bir metropol kent olarak gördüklerini kaydeden Doğan “Bir arada yaşama kültürünü ve hoşgörüyü en iyi şekilde yaşatan bir bölgeyiz. Buna örnek ise farklı illerimizden ve Suriye’ den bölgemize göçle gelen insanlara elimizden geldiğince yardımcı olarak katkı sunmamızdır. Bu değerlerimiz de bizim en büyük artımızdır” diye konuştu.

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