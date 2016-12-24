2017 bilişimte atılım yılı olacak

TÜRKİYE’de 2017 yılının önemli gündemlerinden birinrnin bilişim sektörü olacağı belirtildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Derneği’nin 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda Başbakan Binali Yıldırım’ın 2017 yılını ‘Bilişimde Gelişim Yılı’ ilan etmesi ve yerli yazılıma dikkat çektiği belirtilirken, gözlerin bu alanda yapılacaklara çevrildiğine dikkat çekildi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak, bilişim sektörü için atılması gereken adımların başında kamunun yerli yazılım kullanmasının geldiğini söyledi. 2023 hedeflerine yerli bilişim çözümleriyle ulaşmak için 2017 yılının önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken İlker Tabak, “Bilişim sektörü mutlaka stratejik sektör olmalı. Cari açığı ancak yerli bilişim çözümleri ve yerli yazılımla kapatabiliriz. Bu nedenle yerli yazılım yapan insan gücümüze ve şirketlerimize sahip çıkmalıyız. 2017 yılının bilişimde atılım yılı olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Bilişimin, özellikle de yazılımın katma değeri yüksek sektörler olduğuna dikkat çeken İlker Tabak, “Cari açığın kapatılmasında bilişim kilit bir rol oynayabilir. Bu nedenle yerli bilişim çözümlerinin üretilmesi önceliğimiz olmalı. Sektörde çok yetenekli ve nitelikli uzmanlarımız ve şirketlerimiz var. Sektör paydaşları olarak bu potansiyeli canlandırmak için birlikte hareket etmeliyiz. Kendi üretimimiz olan, kendi mühendislerimizce, insan gücümüzle ürettiğimiz, milli ve yerli yazılım sistemlerimizi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanmak yazılım ihracatını artırmak için ön koşuldur. Çünkü kullanmadığınız bir ürünü satamazsınız. Diğer taraftan yerli yazılım ve bilişim ürünlerinin olması ve özellikle kamuda kullanımının artması aynı zamanda siber güvenlik için de önemli” dedi.

Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasında çocuklar için programlama eğitiminin yaygınlaştırılmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Tabak, “Dördüncü sanayi devriminin bireyleri olarak yetişecek çocuklarımızı buna göre yetiştirmeliyiz. Toplumu da her yönüyle bu yeni döneme hazırlamalıyız” dedi.

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