Uluslararası Hububat Konseyi’nin raporuna göre, 2017 – 2018 döneminde dünyada toplam 2 milyar 594 milyon ton tahıl üretilecek.

Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu’nun, Uluslararası Tahıl Konseyi’nin Haziran 2017 tarihli son raporuyla ilgili değerlendirmesine göre, toplam tahılın 735 milyon tonu buğday, 1 milyar 15 milyon tonu mısır, 486 milyon tonu pirinç ve 348 milyon tonu da soya olacak.

Konsey’in, 2017/18 döneminde dünyada buğday tüketiminin de 735 milyon ton düzeyinde olması öngördüğüni işaret eden Prof. Boyacıoğlu, 2017/18 döneminde dünya buğday ticaretinin 170 milyon ton düzeyinde ve dünya dönem sonu buğday stoklarının da 241 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Prof. Boyacıoğlu, aynı sürece ilişkin olarak mısır tüketiminin 1 milyar 55 milyon ton; dünya mısır ticaretinin de 143 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği dünya dönem sonu mısır stoklarının da 199 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Dünya pirinç durumuna ilişkin olarak Prof. Hikmet Boyacıoğlu, bu dönemde dünya pirinç tüketiminin 488 milyon ton; dünya pirinç ticaretinin 42 milyon ton ve dünya dönem sonu pirinç stoklarının da 118 milyon ton olacağını vurguladı.

Konsey’in Temmuz 2017/Haziran 2018 döneminde dünya soya fasulyesi üretimine ilişkin olarak 348 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi öngörüsünde bulunan Prof. Boyacıoğlu, rapora dayanarak soyaya ilişkin diğer verileri de, 352 milyon ton tüketim; 148 milyon ton ticaret ve 41 milyon ton da dönem sonu stoklar olarak açıkladı.