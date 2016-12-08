2016’da Mamak’a 20 yeni park

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Mamak Belediyesi 2016’yı yoğun bir mesai ile geçirdi.

2015 yılında 319 parkın bulunduğu Mamak’ta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15 yeni parkı tamamlayarak Mamaklıların hizmetine sundu.

Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısı 334 oldu. 5 yeni parkta da yoğun şekilde çalışmaların devam ettiği Mamak’ta yıl sonuna kadar park sayısı 339 olması hedefleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Park sayısına her geçen yıl yenilerini ekleyerek hem ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. Modern şehircilik anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Bu gün Mamak’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,93 m2 ” dedi.

5 parkta kapsamlı revize yapıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede bulunan bütün parklarda yıl boyunca revize çalışmalarını yürüttü. 5 parkta kapsamlı revize çalışması yapılarak baştan aşağı yenilendi.

Bu yıl 10 bin fidan dikimi ve 100 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapan belediye ayrıca ilçede bulunan parklarda led dönüşümlü armatürler, ışıklı ve estetik dubalar, aydınlatma altyapısının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirdi.

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