Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, buğday fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 0,81 TL oldu.

TÜİK, 2016 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre, buğday fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 0,81 TL, nohut fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 41,1 artarak 3,68 TL, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 9,4 artarak 1,93 TL, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 27 artarak 2,49 TL’ye ulaşırken, patates yüzde 43,5 azalarak 0,64 TL ve çeltik fiyatı yüzde 10,6 azalarak 1,53 TL oldu.

KURU SOĞAN FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 13,0 ORANINDA ARTTI-

Taze soğan fiyatı yüzde 10,7 artarak 2,19 TL, kuru sarımsak fiyatı yüzde 25,5 artarak 6,03 TL, sofralık hıyar fiyatı yüzde 3,7 artarak 1,12 TL ve dolmalık biber fiyatı yüzde 1,8 artarak 1,37 TL olarak gerçekleşti.

SOFRALIK ZEYTİN FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 15,3 ARTTI

Sofralık zeytin fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 15,3 arttı. Bir önceki yıla göre limon fiyatında yüzde 37,6, sofralık çekirdekli üzüm fiyatında yüzde 3,4, kiraz fiyatında ise yüzde 5,2 artış fakat muz fiyatında yüzde 5,3 ve sert kabuklu meyvelerden fındık fiyatında ise yüzde 29,9 oranında azalış gerçekleşti. Yaş çay fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 1,77 TL oldu.

BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1 AZALDI

Bitkisel üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 1 azaldı. Bitkisel üretim değeri yaklaşık 119 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre Sebze üretim değeri yüzde 8,2 artarak yaklaşık 32 milyar TL olurken, Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 3,6 azalarak 48 milyar TL ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri ise yüzde 4,3 azalarak yaklaşık 40 milyar TL oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...