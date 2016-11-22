2016 Yıl sonu dolar/tl beklentisi 3,34 tl’ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre 2016 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,26 TL iken ve Kasım ayı anketinde 3,50 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası 2016 yılı Kasım ayına ilişkin beklenti anketini açıkladı. Buna göre, 2016 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,74 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu. 2016 yılı Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,55 oldu. 2017 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

CARİ YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 7,80 OLDU

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,81 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 7,87 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 7,27 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,3 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 31,9 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,7 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 21,3’ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 32,8’inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 26,2’sinin beklentilerinin ise yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ: YÜZDE 51,3 OLASILIKLA YÜZDE 6,50-7,49 ARALIĞINDA ARTACAK

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 51,3 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 28,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 6,7’sinin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 48,3’ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 45’inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

CARİ AY SONU GECELİK FAİZ ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE 8,10 OLDU

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8 iken, bu anket döneminde yüzde 8,10 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80 olarak gerçekleşti.

Vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 8,72, 8,82, 8,92, 8,98, 8,97 ve 8,79 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,56’ya yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,73 ve yüzde 10,83 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,50, 7,61, 7,71, 7,74 ve 7,89 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 3,34 TL’YE YÜKSELDİ

2016 yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,26 TL ve 3,50 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİSİ 34 MİLYAR DOLAR OLDU

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 34 milyar dolar oldu. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37,1 milyar dolar ve 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH 2016 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2,9’A GERİLEDİ

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9’a geriledi. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

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