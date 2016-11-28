2016 Eğitim Onur Ödülü ÇYDD’ye

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ulusal Eğitim Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anma programı çerçevesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “2016 Eğitim Onur Ödülü” törenine katıldı.

Soran, sorgulayan, üreten nesillere ihtiyaç var

2016 yılı Eğitim Onur Ödülü’ne layık görülen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Özçelik’e ödülünü veren Başkan Yaşar, Türkiye’deki eğitim sistemini eleştirdi.

Soran, sorgulayan, üreten nesillere ihtiyaç olduğunun altını çizen Yaşar “ Maalesef çocuklarımız, 4 bakanla 4 ayrı sistemi denedi. Öğrenci ne yapacağını bilemedi, öğretmen, veli ne yapacağını bilemedi.

Biat kültürüne teslim olmamalıyız. Çağdaş eğitimi, sorgulayan eğitimi, demokratik, laik eğitimi ve üretken eğitimi mutlaka gerçekleştirmek, bu ülkede yaşayan işadamından bürokratına, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere kadar hepimizin görevidir. Eğitimde taşlar yerine oturmadan ülkemizde hukukun üstünlüğünü, refahı, barışı ve sevgiyi getirmemiz mümkün değildir” dedi.

Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu da “Özellikle yoksul ve başarılı kız çocuklarının yükseköğretime kazandırılmasında bunların Cumhuriyet devrimlerinin laik, bilimsel, çağdaş eğitim ışığıyla donanmış yurtsever insan olmalarında ÇYDD ulusal ve uluslararası örnek bir eğitim kuruluşu işlevi görmektedir.

ÇYDD’nin bu niteliğe kavuşmasındaki en önemli etmenlerden biri hiç kuşku yok ki yönetimlerinde görev ve sorumluluk üstlenen saygın, kişilikli, aydın önderlerdir. Ve bu derneğin 7 yıldır genel başkanlığını sürdüren öncü neferlerden Prof. Dr. Aysel Özçelik’e bu ödülü vermekten ayrıca onur duyuyoruz” diye konuştu.

Arkadaşlarının gözünden Aysel Çelikel

Konuşmaların ardından Av. Ayhan Sarıhan’ın oturum başkanlığında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya ve ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel “Kimliği ve Kişiliğiyle Aysel Çelikel” konulu açık oturum ile konukları aydınlattı. Törenin sonunda ÇYDD’li gençler şiirleri ve müzik dinletisi ile kulakların pasını sildi.

Ayrıca; Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal’ında bulunduğu törende, Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, Başkan Yaşar’a eğitime ve derneğe yaptığı katkılarından dolayı günün anısına plaket verdi.

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