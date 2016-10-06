200 kişiye istihdam

Natoyolu’nda açılan Ankagross, 200 çalışanı, 3200 metrekare gıda, 1800 metrekare gıda dışı olmak üzere 5000 metrekare satış alanı ve 10 bin çeşit ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başladı.

Yaşadığı büyük değişim ve dönüşümle birlikte cazibe merkezi haline gelen Mamak’a işadamlarının ilgisi her geçen gün artıyor. İlçeye büyük yatırımlarla gelen işadamları istihdama da büyük katkı sağlıyor. Altunbilek Mağazacılık zincirine yeni bir soluk getiren Ankagross’un ilk mağazası Mamak’ta açıldı. Ankagross’un açılışında Altunbilek ailesini yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ankagross Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek’in şahsında ilçemize böyle bir yatırım yaptıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ankagross, bölgemizin ticaretine katkıda bulunacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek” dedi. Açılışı yaptıktan sonra mağazayı gezen Akgül ilk alışverişi yaptı.

Mağaza açılışı sonrasında Akgül’e mağazayı tanıtan Ankagross Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Gross market, zamanı kısıtlı tüketiciye uygun fiyatlarla daha fazla çeşit ve marka sunan toplu alışveriş yapma imkanı veren yerlerdir. Tüketicilerin talepleri ve ticaret yapma şekli değişirken 30 yıllık tecrübemizle lokasyon seçimi, ürün gamı ve fiyat aralığı değerlendirmeleri yaptık ve Ankagross modelini hayata geçirdik” dedi.

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