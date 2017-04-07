Hospitadent Diş Hastanesinden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Gizem Gülgezen, her 20 yaş dişleri’nin çekilmesi gerekmediğini belirterek, “Diğer taraftan çürük sebebiyle apseye sebep olan 20 yaş dişleri’nin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.” ifadesini kullandı.

Gömülü 20 yaş dişleri’ne ilişkin yazılı açıklama yapan Gülgezen, çenelerde diş dizilerinin en sonundan süren 3. büyük azı dişlerinin, 20’li yaşlar civarında gelişimlerini tamamlayıp ağız içine çıktıklarından genellikle 20 yaş dişleri olarak bilindiğini hatırlattı.

Çenelerde yer darlığına, dişin çıktığı bölgenin kemik yoğunluğuna ve dişin kök anatomisine bağlı olarak bu dişlerin tamamen çıkabileceği veya çene kemiğinde tamamen ya da yarı gömülü kalabileceği bilgisini paylaşan Gülgezen, şunları kaydetti:

“Her yirmi yaş dişini çektirmek gerekli değildir. Çekim için değerlendirirken tam gömülü olan dişlerde ağrı şikayeti verip vermemesi, dişin çene kemiği içerisine ne kadar gömülü olduğu, gömülü dişin komşu dişe olan teması göz önünde bulundurulur. Bazen dişin içinde geliştiği keseden kaynaklı sürme kistleri oluşabilmektedir. Bu kistler fark edilmeden büyürse çene kemiğini zayıflatabilir. Ağrı oluşturmayan, tam gömülü olan dişler doktorunuz tarafından rutin kontrollerle takip edilip gerek olursa çekilebilir. Ağız içinde tamamen veya yarısı çıkmış olan dişlerde ise ağız hijyeni çok önemlidir. En geri bölgede olan bu dişlere diş fırçası ile ulaşmak oldukça güçtür. Çürük sebebiyle apseye sebep olan 20 yaş dişlerinin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.”

“Ağrısı geçen diş en kısa zamanda çekilmeli”

Gülgezen, gömülü 20 yaş dişleri’nin çıkmaya çalıştığında üst çenede kulak bölgesi ve şakaklara, alt çenede çene altına ve boyuna doğru ağrı verebildiğini belirtti. Bazen bu bölgelerdeki lenf bezlerinde de şişlik ve hassasiyet oluşabildiğine dikkati çeken Gülgezen, şu açıklamalarda bulundu:

“Böyle bir durum geliştiğinde hasta mutlaka hekime başvurmalıdır. Durumun ciddiyetine göre hekim doğru antibiyotik ve ağrı kesiciyi hastaya reçete eder. Diş sürme ağrısı hekimin uygun gördüğü süre boyunca ilaçlar düzenli kullanıldığında zamanla kontrol altına alınır ve ilgili diş çekildikten sonra tamamen geçer. Hekimin verdiği ilacı kullandıktan sonra ağrı şikayeti geçen dişlerin en kısa zamanda çekilmesi gerekir. İlacın verdiği rahatlık bir süre için geçerlidir. Hastanın bağışıklığının zayıf olduğu, ağız hijyeninin düzeltilmediği durumlarda diş tekrar ağrı yapmaya başlar. Devamlı şikayet veren ama şikayeti antibiyotik içilerek bastırılan gömülü dişlerin çevresinde kist oluşur ve çene kemiğini zamanla zayıflatır.”

Gülgezen, gömülü diş operasyonlarında ilgili bölgenin lokal anestezi ile uyuşturulduğunu, dişin etrafındaki kemiğin uygun aletlerle kaldırıldığını ve dişin çekiminin yapıldığını dile getirdi. Çekim sonrasında bölgeye dikiş atıldığını ve dikişlerin 7-10 gün arasında alındığını bildiren Gülgezen, şu ifadeleri kullandı:

“Hekim gerekli görürse operasyon sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici ilaç reçete eder. Gömülü diş operasyonlarında bölgenin anatomisi iyi değerlendirilip, uygun ve yeterli anestezi uygulanırsa işlem esnasında ağrı hissedilmez. Çekim sonrası yerleştirilen tampon kanamayı durdurmak içindir. Tampon yarım saat sıkıca ısırıldıktan sonra bu bölgede pıhtı oluşur ve kanama durur. Fakat ilk 24 saat tükürme ve çalkalama yapılmamalıdır. Operasyon sonrasında ilgili bölgede ödeme bağlı şişlik oluşabilir. İlk 24 saat buz kompres yapılarak ödem kontrol altında tutulmalıdır. İlk hafta sigara ve alkol kullanılmamalıdır. İlk hafta asitli, acılı ve sıcak gıdalar tüketilmemelidir ve ağız hijyenine dikkat edilmelidir. Eğer reçete edildiyse ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.”

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