20-10-2016-T.C. ANKARA 7. İCRA DAİRESİ 455762

T.C. ANKARA 7. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/11641 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 13833 Ada No, 44 Parsel No, Demetlale

Mahalle/Mevkii, 15 Bağımsız Bölüm Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetlale Mahallesi, 13833 Ada, 44 Parseli teşkil eden, 703,00 m2 yüzölçümlü Betonarme Apartman nitelikli ana taşınmazda yer alan 14/369 arsa paylı, 15 kömürlük eklentili, Konut nitelikli, 4.kat (15) numaralı bağımsız bölüm; Bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup bodrum+zemin+5 normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. Binada 4 dükkan, 24 mesken olmak üzere toplam 28 bağımsız bölüm yer almaktadır.Her katta 4 daire yer almaktadır. Binanın bulunduğu semt tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Daire; arka cephede, sağ tarafta yer almakta olup batı yönlüdür.Fiili durumu antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc 1 balkondan müteşekkildir. Odalardan 2 tanesi salona bağımlıdır. Antre ve mutfak zeminleri seramik kaplı, duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerlidir.Pencere doğramaları pvc olup ısı camlıdır. Isınma kombi ile sağlanmaktadır. Meskenin net faydalı alanı 95,00 m2 dir.. Gayri menkulün ayrıntılı özellikleri dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Ankara İl, Yenimahalle İlçesi Demetlale Mah. 407. Cad. Şebnem Apt. No: 124/15

Yüzölçümü : 703 m2

Arsa Payı : 14/369

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında

1. Satış Günü : 30/11/2016 günü 10:20- 10:25 arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 10:20- 10:25 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artı ricada da malın tahmin edilen değerinin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını .ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2016/11641 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2016

