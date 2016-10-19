20-10-2016-NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ455706

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE

KAMU HASTANELERİ KURUMU

63 Kalem İlaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/417617

1-İdarenin

a) Adresi:Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpaşa Bulvarı, Samanpazarı ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3125084128 – 3125084958

c) Elektronik Posta Adresi:numune06@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:63 Kalem, Mal Alımı, Farmakolojik Ürün Alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Hastane Ecza Ambarı tarafından uygun görülen yer/yerler.

c) Teslim tarihleri:Son teslim tarihi 30.06.2017 olmak üzere, sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş gününden itibaren, ilgili ambarın ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon veya faks ile yapılan siparişler 10 (On) iş günü içerisinde sipariş veren ambara teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim tarihinden en geç 20 gün öncesinde, ilgili ambar tarafından sipariş edilmeyen malların adlarını ve teslim edilmesi gereken miktarlarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. Son teslim tarihinden 10 gün öncesine kadar siparişi verilmeyen malzemelerin teslim edilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, Toplantı Salonu, A Blok 1. Kat, Ülkü Mah. Talatpaşa Bulv. No: 5 Samanpazarı-Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati:14.11.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İzin, Ruhsat veya Faaliyet Belgesi: Bu ilaç ihalesine sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı ve ithalatçı firmaları girebilir. Ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili “Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi” aslı veya noter tasdikli sureti, ithalatçı ise ithal için “Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi” aslı veya noter tasdikli sureti, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “İmalatçı Belgesi” aslı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARAadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satın Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 455706) www.bik.gov.tr

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