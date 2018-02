Yılmaz Kurt*: Arşiv bir

milletin hafızasıdır; Osmanlı Arşivi ise

27 milletin hafızasıdır

“Osmanlı Coğrafyasında El Yazmaları” oturumunda Mehmet Ali Akkaya başkanlığında: Benedek Peri, Dželila Babović, Muamer Hodžić, Violeta Martinovska;

“Kuzey Afrika ve Osmanlı Arşiv Mirası” oturumunda İdris Bostan’ın başkanlığında: Fatma B. Slimane, Fella Moussaoui Epouse el Kechai; F. Rezzan Ünalp, El Mustafa El Ktiri;

“Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kaynakları” oturumunda John Gathegi’nin başkanlığında: Alina Pavalescu, Gabriela Preotesi, Turcitu Victor- Claudiu, Oksana Vasylyuk, Snezana Pejovic- Joško Katelan;

“Osmanlı ve Arap Dünyası” oturumunda Zekeriya Kurşun’un başkanlığında: Ali Albassam, Mohammed Al Goraninie, Mohanad Yousuf, Kamal Filali;

“Osmanlı Kent Yaşamı ve Nüfus” oturumunda Geza David’in başkanlığında: Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Mustafa Keskin, Fazileta Hafizovic, Özer Küpeli;

“Filistin ve Osmanlı Arşiv Mirası” oturumunda Süheyl Sapan’ın başkanlığında: Yasemin Avcı, Hasan Ayyash, Kenan Ziya Taş;

“Arşiv Belgelerinde Gelenekli Osmanlı El Sanatları” oturumunda Savaş Çevik’in başkanlığında: Çiçek Derman, Uğur Derman, Fuad Başar, Hikmet Barutçugil;

“Arşivler ve Müzeler” oturumunda Burçak Madran’ın başkanlığında: İlyas Gültaş, Zübeyde Cihan Özsayıner, Fadime Geleş, Sevil Akyel;

“Kültürel Miras Olarak Arşivler ve Arşiv Belgeleri” oturumunda Turan Gökçe’nin başkanlığında: Gülden Sarıyıldız, Mustafa Alkan, Dündar Ali Kılıç, Malik Yılmaz, Abdullah Zararsız, Evren Kutlay;

“Osmanlı Hukukunda Göç, Temsiliyet, Mülkiyet ve İmtiyaz Meseleleri” oturumunda Yusuf Sarınay’ın başkanlığında: Ahmet Akgündüz, Sabit Duman, Emrah Çetin, Seda Örsten Esirgen, Temel Öztürk;

“Osmanlı Dönemi Coğrafî ve Topografik Kayıtlar” oturumunda Mehmet Ali Ünal’ın başkanlığında: Dragi Gjorgiev, Orhan Kılıç, Enisa Alomerovi

Hubani



, Nazan Özür, İlker Yiğit, Hasan Demirtaş;

“Türkiye Dışında Bulunan Osmanlı Arşivleri ve Arşiv Belgeleri” oturumunda Hamiyet Sezer Feyzioğlu başkanlığında: Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Nejdet Gök, Güven Dinç, Mikail Acıpınar, Canan Parmaksızoğlu;

“Belgelerle Osmanlı Tarihinde Göç ve Mübadele” oturumunda Orhan Kılıç’ın başkanlığında: Ayşe Değerli, Hülya Toker, Muhammed Köse, Süleyman Lokmacı, İsmet Sarıbal;

“Arşiv Belgelerinde Osmanlı – Rus İlişkileri” oturumunda İbrahim Ethem Atnur’un başkanlığında: Fatma Ürekli, Tofig Mustafazade, Salih Yılmaz;

“Osmanlı Arşivleri ve Arap Dünyası” oturumunda: Süheyl Sapan, Nadia Yaseen Abed, M. Fatih Çalışır; Ayşegül Altınova Şahin tebliğlerini sundular.

Kapanış oturumunu Zekeriya Kurşun yönetti. Emir Filipovi

, Hatice Oruç, Yılmaz Kurt, Fahrettin Özdemirci, Özgür Külcü, John Gathegi tarihçi ve arşivci sıfatlarıyla bu büyük Kongre’yi değerlendirdiler. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından büyük bir özenle hazırlanan 6 sayfalık Kapanış Bildirgesi Türk ve Dünya Arşivcilik dünyası için çok önemli bir belge olarak her zaman anılacaktır. Kapanış Bildirgesi’nin Kongre spikeri tarafından okunmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan tarafından Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Mübahat Kütükoğlu’na Prof.Dr. Halil İnalcık Özel Ödülü ve Düzenleme Kurulu üyeleri Hatice Oruç’a Server Efendi Özel Ödülü ve Özgür Külcü’ye Muallim Cevdet Özel Ödülü takdim edildi. Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri de unutulmadı, onlara da Bakan Yardımcısı tarafından özel ödüller verildi. Böylece Kongre’nin bilimsel çalışmaları son bulmuş oldu.

Sosyal Etkinlikler

Bu dev Kongre yukarıda kısaca değerlendirmeye çalıştığımız bilimsel yönü yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de uzun yıllar anılacaktır. Şurasını peşinen ve açıkça ifade etmeliyim ki bugüne kadar katılmış olduğum kongreler içerisinde sosyal ve kültürel yönü ile öne çıkan ilk kongre olmuştur.

Kongrenin düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi’nin olağanüstü salonları, ses düzeni, anında çeviri imkânı gibi özellikleri Kongre’yi burada gerçekleştirmeye karar verenler için önemli şeylerdi. Ancak Kongre düzenleyicileri bu tarihi mekânda tarihi yeniden yaşatmak için pek çok incelik düşünmüşlerdi: Osmanlı sokağı içerisinde yer alan cilt atölyesi, ebru atölyesi, çini ve hediyelik eşya satan dükkânlar, “köşebaşı kahvehanesi” hepsi ince bir düşüncenin ürünü idiler. Yurt dışından 48 ayrı ülkeden gelen araştırmacılar sanırım bu Osmanlı Sokağı’nda dolaşan “İstanbul Efendisi”ni, yanındaki “bıçkın”ı, gazete satan çocuğu, kapıda bekleyen yeniçerileri, renkli şemsiyeleri, süslü kıyafetleri ile Sadabad’a gitmekte olan İstanbul kadınlarını yıllarca unutmayacaklardır. Özellikle, çay-kahve molalarının bittiğini haber veren davulcuyu ve “Ey Ahali..” diye başlayan “tellal”i devreye sokmak gerçek bir incelikti.

Kongre ve sempozyumlarda katılımcılara birer “katılım belgesi” verilmesi adet haline gelmişti. Ama bu kez Çanakkale Doğandere’de Kongre Anısına diktirilen TEMA Umut Ormanı’ndaki 5.000 fidandan her katılımcı adına dikilmiş olan birer fidan için “sertifika” verilmiş olması da bu Kongre’nin inceliklerindendi. Bizlere ne mutlu ki artık “bizim de dikili bir ağacımız var” diyebileceğiz.

20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın “Arşiv Belgeleri” sergisi katılımcılara ve izleyicilere açık kaldı. Böylece Ankara’da açılan tapu müzesini göremeyenler için sergi oldukça yararlı oldu. Bazıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde böylesine kıymetli tarihi belgeler bulunduğunu ilk defa duyuyorlar ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı.

Arşiv Kongresi izleyicilerine büyük salonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehterân Birliği 6 kat mehteri ile muhteşem bir gösteri sundu. Mehteran birliğinde görev yapan bütün sanatçılar sanki bu görev için yaratılmışlardı. Onlar gösterilerini severek yaptılar ve binlerce insan da gönülden alkışladılar. Büyük salon olan İstanbul Salonu’nda Kültür Bakanlığı’nın Anadolu Renkleri gösterisi 65 dakika sürdü ve izleyicilerden tam not aldı. Münir Nurettin Selçuk şarkıları ve taksimlerle başlayan etkinlik Konya’nın Mevlevî “sema”larıyla; Anadolu Türkmenleri’nin “semah”larıyla; Karadeniz’in horonlarıyla peş peşe devam etti. Salonun ortasından çıkıp gelen mehter takımı, izleyicileri tarihin derinliklerine, Kosova’lara, Mohaç’lara götürdü. Tek kelime ile unutulmaz bir gece yaşadık ve günün yorgunluğunu unutmuş olduk. Kültür Bakanlığı’nı ve Anadolu Renkleri Grubu’nun başarılı sanatçılarını bir kez daha tebrik ediyoruz.

Öğle yemekleri bütün izleyiciler için özel olarak hazırlanmış ve hiç kimse “ne yiyeceğiz” telaşına düşürülmemişti. Tebliğ sunan katılımcılar ve özel davetliler için Galata Salonu’nda özel bir menü hazırlanmış, Osmanlı mutfağından seçme örnekler sunulmuştu. 21 Kasım akşam yemeği Boğaz Turu’nda canlı müzik eşliğinde verildi. Balkan havaları, Yemen Türküsü, Damat Halayı ve Beşiktaş’ın tur atlamasının sevinç çığlıkları ile güzel bir akşam oldu. Gala yemeği ise 1890 yılında yapılmış olan tarihî Sait Halim Paşa Yalısı’nda yenildi. Cuma günü gerçekleştirilen İstanbul Turu’nda önce Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nın Kağıthane’deki modern arşiv binası sergi salonu gezildi. DTCF Tarih Bölümü mezunlarından arşivci Erkan Kırın bizlere müze hakkında bilgi verdi. Vakit darlığından okuyucu salonlarına ve arşiv salonlarına çıkılamadı. Genel Müdür Yardımcısı Durali Gürağaç ve yardımcıları bizleri otobüslere kadar uğurlamak inceliğini gösterdiler. Bundan sonraki durağımız Okçular Vakfı Tesisleri oldu. Burada ata sanatımız okçuluk hakkında Arif Akça ve arkadaşlarından geniş bilgi aldık. Rehberler eşliğinde yay çekip ok attık (Hedefi tam tutturamasak bile hedef tahtasını tutturabildik). Okçular Vakfı’nda çaylarımızı içip Ayasofya’ya doğru yola çıktık. Sultanahmet’e gelip Sultanahmet Köftesi yemeden ayrılmak olmazdı. Kongre’nin son ikramı olarak köftelerimizi yedikten sonra grup Ayasofya Camii’ne (Müzesine) biz de Atatürk Havaalanı’na doğru yola çıkarak gruptan ayrıldık.

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Mirası Kongresi büyük emeklerle, büyük masraflarla hazırlanmıştı. Kongre’nin ulaşım ve tanıtım hizmetlerini üstlenen organizasyon firması da kongrede başarılı bir hizmet verdi. Bu büyük Kongre’yi hayata geçiren devlet yetkililerinin rolleri çok önemli idi. Uygulama alanında başarıyı devleştirenler ise Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Hatice Oruç, Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, Özel Kalem Müdürü Mehmet Yıldırır ve yardımcısı Songül Kadıoğlu oldu. Onların geceyi gündüze katarak yapmış oldukları çalışmalar bu Kongre’nin başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı. Kendilerine ve isimlerini burada saymaya imkân bulamadığımız isimsiz kahramanlara, Kongre’nin mimarı bilim insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Saygılarımızla.

* Kongrede katılımcıların akademik unvanlarının yazılmaması yönünde karar alındığından, biz de yanlışlığa sebebiyet vermemek için bundan sonra katılımcıların akademik unvanlarını yazmayacağız.