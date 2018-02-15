Yılmaz Kurt*: Arşiv bir

milletin hafızasıdır; Osmanlı Arşivi ise

27 milletin hafızasıdır

21 Kasım 2017 Salı günü Edirne Salonu’ndaki ilk oturum “Osmanlı Hukuku ve Mülkiyet” konusunda idi. Toplantıyı hukuk tarihi konusunda önde gelen isimlerden Mehmet Akif Aydın yönetti.

Konuşmacılar ise yine bu sahanın uzmanlarından Gazi Üniversitesi’nden Gül Akyılmaz; Ankara Üniversitesi’nden Belkıs Konan ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Nuran Koyuncu ve Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Muhammed Ceyhan hocalarımızdı. Edirne Salonu’nda yine ayakta dinlenen bu oturumda gayrimüslim tebaanın mülkiyet hakkı ve emval-i metruke yanında kilise vakıflarının durumu ana konular idi.

Bursa Salonu’nda “Ortadoğu Araştırmaları ve Arşiv” başlıklı oturumu Yıldırım Bayezıt Üniversitesi’nden Miyase Koyuncu Kaya yönetti. Hasan Soydan, “II. Abdülhamid’in Çiftlikleri” konusunu işledi. Giresun Üniversitesi’nden Sezai Balcı Baron Rothschild’in Filistin’de Yahudilere toprak temin etme çabalarını anlattı. Ardahan Üniversitesi’nden Levent Küçük’ün tebliği ise Suriyeli Melhame Kardeşler idi. Enes Demir, Halep ve kuzeyinde Milli Mücadele dönemindeki faaliyetler konusunu ele aldı.



Salı günü saat 11.00’de başlayan ikinci günün ikinci oturumunda Edirne Salonu’nda “Osmanlı Tahrirleri ve Diplomatika” başlıklı oturumu Elazığ Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Mustafa Öztürk yönetti. Katip Çelebi Üniversitesi’nden Turan Gökçe, Kütahya Yaya Defterleri üzerinden bir onomastik çalışmasının sonuçlarını aktardı. Sancakta en çok kullanılan ismin Mehmed yerine Ali olarak tespit edilmiş olması, Yusuf adının ilk 10 isim arasında yer alması dikkat çekti. Fakîr-i pür-taksîrin konusu ise “TKGM Arşiv Belgelerine Göre Lale Devri Tahrirleri” idi. Bu tebliğde Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan 11 defter şekil ve muhteva yönünden tanıtıldı. Ali Akyıldız, yılların tecrübesi ile cülus hatt-ı hümayunlarındaki içerik değişimlerini değerlendirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin çiçeği burnunda genç profesörlerinden Ayla Efe ise Temettuat Defterleri konusunda ilginç değerlendirme ve önerilerde bulundu.

“Zorunlu Göç Özel Oturumu” yine ortak oturum olarak İstanbul Salonu’nda saat 13.30’da gerçekleştirildi. Oturum başkanı bu sahanın uzmanlarından Hikmet Özdemir idi. Oturumda birbirinden değerli 5 akademisyen tebliğlerini sundular. Yusuf Sarınay, uzun yıllar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yapmış, Ermeni ve Pontus meselelerinde uzmanlaşmış bir akademisyendi. Ramazan Erhan Güllü; Recep Karacakaya, Haluk Selvi ve İbrahim Ethem Atnur’un tebliğleri yüzlerce kişi tarafından ilgi ile dinlenildi. Kongre’nin amaçlarının gerçekleşmesi bağlamında bu oturum dinleyicilerden ve düzenleyicilerden tam not aldı.

“Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Şam ve Irak” oturumunda Sinan Marufoğlu, Irak Yahudileri hakkında özet bilgiler sundu. Ege Üniversitesi’nden Mehmet Akif Erdoğru, “Osmanlı İdaresinde Şam Vilayeti” başlıklı tebliğini sundu. Mustafa Öztürk’ün konuşması Şam Şer’iye Sicilleri konusunda idi. Genç akademisyen Hasan Hüseyin Güneş ise Şam Evkaf ve Emlak Defteri’nin ışığında vakıflar ve şehir araştırmalarının önemini vurguladı.

İzleme imkânı bulduğumuz oturumlardan birisi de “Arşiv Kaynaklarında Etnik Hareketlilikler” başlığını taşımaktaydı. Oturum başkanı Polis Akademisi’nden değerli tarihçi Osman Köse idi. Azerbaycan’dan Ermenice konusunda uzman olan Gafar Mehdiyev, Ermenistan arşivlerinde ortaya çıkarılan yeni belgeler konusunda bilgi sundu. Mustafa Çolak, Alman Parlamentosu’nun Ermeni meselesi konusunda aldığı iki farklı kararın hangi tahrif edilmiş belgelere dayandığını örnekleri ile ortaya koydu. Tebliğin vurgusu meselenin bilimsel bağlamda ele alınmadığı, siyasi yönlendirmelerin bilimin önüne geçtiği gerçeği üzerine idi. Bülent Yıldırım Bulgaristan’daki Hınçak teşkilatı konusunu ele aldı. Şaduman Halıcı’nın ilgi çeken tebliği ise Yüzelliliklerden Refi’ Cevad Ulunay’ın ihbar mektuplarının değerlendirilmesi üzerine oldu. Tebliğin başlığındaki “muhbirliği ışığında” ve “Kemalist Türkiye” deyimleri aslında ilginç olan konuyu daha da ilginç hale getirmeye yetmişti.

Almanya’dan Hans Georg Majer, Söğüt Salonu’nda 22 Kasım 2017 Çarşamba günkü ilk oturuma başkanlık yaptı. Konuşmacılar, Bosna’dan Elma Kori

, Macaristan’dan Eva Sz. Simon, Lübnan’dan Martha Mundy, Richard Saumarez Smith ve Bulgaristan’dan Paulina Andonova idi.

Saat 11.00’de İstanbul Salonu’ndaki “Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv” oturumu çok iyi kurgulanmış ve içeriğine çok fazla şey yüklenmişti. 75 dakika süren bu ortak oturum sonunda dinleyicilerin ne kadarı hayallerindeki arşivi bulabildiler, bunu bilemiyoruz. Ama tanınmış arşivcilerimizden Hamza Kandur tarafından yönetilen bu oturum dinleyicilere/araştırmacılara karşı yapılan bir taahhüt beyannamesi olarak değerlendirildi. Devlet Arşivleri Genel Müdürü Uğur Ünal; Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan kendi kurumları hakkında bilgi verdiler. Ankara Üniversitesi’nden Arşivci ve BEYAS Koordinatörü Fahrettin Özdemirci ve 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ali Akyıldız ise arşivci ve araştırmacı kimlikleriyle hayallerindeki arşivi anlatmaya çalıştılar. Konuşmalar fazla uzun tutulduğu için dinleyicilere yeteri kadar soru sorma ve cevap isteme imkânı maalesef kalmamıştı. Bu yüzden bu oturum amacına tam olarak ulaşamadı ve bir anlamda “icraatın içinden” kapsamında kaldı. Tabii ki başkaları başka pencereden bakarak farklı yorumlarda bulunabilirler. Buna da saygı duyarız.

“Dünya Arşivlerinde Osmanlı” oturumunu Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Evgeni Radushev yönetti. Saraybosna Üniversitesi’nden Emir Filipovi

, Hacettepe Üniversitesi’nden Evgenia Kermeli Ünal; Ukrayna Millî Bilimler Akademisi’nden Natalia Zub; Japonya Toyo Üniversitesi’nden Nobuo Misawa bu oturumda, Osmanlı tarihinin dünyanın çeşitli arşivlerinde farklı dillerdeki kayıtlarına göre araştırılmasına dair ilgi çekici sunumlar gerçekleştirdiler.

Osmanlı Tarihi’nde Bosna-Hersek çok önemli bir yer tuttuğu için Kongre’de de Bosna-Hersek için ayrı bir oturum açılmıştı. Tarihçiler için önemli bir isim Abdulkadir Özcan oturumu başarılı bir şekilde yönetti. İlk konuşmacı Hans Georg Majer idi. Majer’in konuşması Boşnak Osman Paşa hakkında idi. Bosna Şarkıyat Enstitüsü’nden Aladin Husi

18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında Bosna Eyaleti konusunda bilgi verdi. Yunus Koç’un konusu Hersek’te fetih sonrası karşılaşılan güçlükler konusunda idi. Böylece ilk tahrir defterleri konusunda yeni bir örneği tanımış olduk. Yine Bosna’dan gelen genç araştırmacı Sedad Bešlija Hersek’te 17. yüzyıl vakıf eserlerini değerlendirdi. Bu oturum da dinleyicilerini hoşnut eden oturumlardan birisi oldu.

Pamukkale Üniversitesi’nden değerli akademisyen Mehmet Ali Ünal, yılların Osmanlı tarihi ve tahrir birikimini Osmanlı ölçü ve tartıları üzerinden dinleyicilerine aktardı. Gazi Üniversitesi’nden Yasemin Demircan, son anda ortaya çıkan hastalığı sebebiyle Kongre’ye katılamamıştı. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ankara Üniversitesi’nden eski öğrencimiz ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden meslektaşımız Özkan Keskin, modern ziraat aletlerinin Osmanlı çiftliklerinde kullanılmaya başlamasının ilginç hikâyesini anlattı. Rifat Günalan’ın tebliği ise Defterdar Konağı’nın 16. ve 17. yüzyıllardaki durumunu aydınlatmaya yönelikti.

Kongre özel oturumlar dışında 3 ayrı salonda yapıldığı için sunulan 151 tebliğin tamamını dinlemek imkânsızdı. Biz de bu yüzden daha çok tarihçilerin tebliğlerini dinlemeyi ve değerlendirmeye almayı tercih ettik. Ancak arşivcilik konusundaki tebliğlerin en az tarih konusundaki tebliğler kadar ilginç ve değerli olduğunu biliyoruz.

Burada diğer katılımcıların isimlerini anmamanın bir haksızlık olacağını düşünerek buraya yazıp tarihe not düşüreceğiz. Unuttuğumuz, atladığımız akademisyenler olursa onlardan da peşin peşin özür diliyoruz.

* Kongrede katılımcıların akademik unvanlarının yazılmaması yönünde karar alındığından, biz de yanlışlığa sebebiyet vermemek için bundan sonra katılımcıların akademik unvanlarını yazmayacağız.