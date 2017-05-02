2 Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
2 Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait iki rus art arda İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

’ya ait MB-304 borda numaralı savaş gemisi ile 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ‘Kovrovets’ saat 09.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. 2 Rus Savaş Gemisi’nin boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik ve deniz polis eşlik etti.

Rus savaş gemileri, boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz’e açılacak.

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