16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre "2 partili seçim" simülasyon

Hacettepe Üniversitesi istatistik bölümü öğretim üyesi tarafından hazırlanan simülasyon AKP’nin referandum propagandası döneminde öne sürdüğü, “güçlü Meclis” tanımına uymuyor.

Bu simülasyon mevcut seçim sisteminin devam ettiği Nisbi temsil sistemi, d’Hont metodu kullanılarak ve %10 ulusal baraj ve il sınırlarına göre seçim bölgeleri dikkate alınarak hazırlandı.

16 Nisan 2017 Referandumunda verilen oylar 2 partinin % 10 barajı aştığı Milletvekili Genel Seçimine göre dağıtıldığında AKP’nin beklentilerinin tam aksini gösteriyor.

Evet, oylarını AKP’nin aldığı ve AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının da seçildiği bu simülasyon sonucunda Hayır oylarının da CHP’ye yansıması varsayılarak hazırlanan Türkiye Geneli ve iller bazında milletvekili sayılarını gösterir çalışmanın özeti şöyle:

16 NİSAN 2017 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI:

Toplam Seçmen: 58.366.647

Kullanılan Oy: 49.799.163

Geçerli oy: 48.934.116

Katılım Oranı: % 85.31

EVET: % 51.41

HAYIR: % 48.59

Bu oylar AKP’nin dediği gibi iki partili meclise göre dağıtıldığında milletvekili sayıları şöyle oluşuyor:

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 289 (Milletvekili sayısının % 52,5’i)

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI: 261 (Milletvekili sayısının % 47,5’i)

1 KASIM 2015 SEÇİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA

AKP 1 Kasım’da tek başına aldığı % 49.50’lik oy oranı ile 316 milletvekilliği yani milletvekili sayısının % 57,5’ini elde etmişti.

Simülasyona göre AKP Meclis’teki 2 parti ile yapılan simülasyonda; 1 Kasım’daki AKP oylarının 2 puana yakın üzerine çıkılmakla birlikte, milletvekili sayısının önemli oranda düştüğü görülüyor. Bu da milletvekili sayısında yaklaşık % 5 kayba uğramasına neden oluyor.

Evdeki hesap çarşıya uymaz ya AKP’nin de iki partili ve güçlü tek adam ile oluşturmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi % 10 baraj ile Cumhurbaşkanının seçilmesini sağlıyor ama mecliste AKP umduğu gerekli çoğunluğu elde edemiyor.

Bu simülasyonu okuyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanları, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti kurmayları sanırım seçim sisteminde değişikliği hemen lehlerine olacak şekilde düzeltmek için çalışmalara başlayabilirler.

Tabii bu simülasyon CHP’nin hoşuna gider de barajı aşamayacağı öngörülen MHP ve HDP ne düşünür bilemem.

2 Partili Seçim Simülasyon

16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre “2 partili seçim” simülasyonu

AKP MİLLETVEKİLİ: 289

CHP MİLLETVEKİLİ: 261

İLİN ADI M.VEKİL SAYISI KATILIM ORANI % EVET PARTİSİ GEÇERLİ OY EVET PARTİSİ OY ORANI % EVET PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISI HAYIR PARTİSİ GEÇERLİ OY HAYIR PARTİSİ OY ORANI % HAYIR PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISI ADANA 14 86.14 535714 41.81 6 745494 58.19 8 ADIYAMAN 5 85.93 230176 69.76 4 99781 30.24 1 AFYONKHİSAR 5 88.91 281392 64.56 3 154462 35.44 2 AĞRI 4 71.07 87257 43.08 2 115271 56.92 2 AMASYA 3 90.39 121360 56.26 2 94367 43.74 1 ANKARA 32 89.81 1668565 48.85 16

1.BÖLGE:8

2.BÖLGE:8 1747132 51.15 16

1.BÖLGE:10

2.BÖLGE: 6 ANTALYA 15 87.18 574421 40.92 6 829915 59.08 9 ARTVİN 2 84.97 49974 46.93 1 56504 53.07 1 AYDIN 7 87.96 245191 35.70 2 441696 64.30 5 BALIKESİR 8 89.62 368741 45.50 4 441598 54.50 4 BİLECİK 2 90.51 65867 48.86 1 68954 51.14 1 BİNGÖL 3 78.32 95987 72.57 2 36273 27.43 1 BİTLİS 3 78.55 87852 59.35 2 60170 40.65 1 BOLU 3 88.92 120685 62.26 2 73162 37.74 1 BURDUR 3 89.30 87451 51.75 2 81550 48.25 1 BURSA 18 89.35 987904 53.21 10 868788 46.79 8 ÇANAKKALE 4 90.41 139974 39.54 1 213991 60.46 3 ÇANKIRI 2 84.77 79760 73.35 2 28980 26.65 0 ÇORUM 4 89.42 219394 64.49 3 120814 35.51 1 DENİZLİ 7 90.27 289984 44.53 3 361198 55.47 4 DİYARBAKIR 11 80.73 251733 32.41 3 525089 67.59 8 EDİRNE 3 88.33 78907 29.51 1 188513 70.49 2 ELAZIĞ 4 84.23 240774 71.79 3 94620 28.21 1 ERZİNCAN 2 87.92 80903 60.50 1 52186 39.50 1 ERZURUM 6 84.76 300589 74.48 5 103007 25.52 1 ESKİŞEHİR 6 89.13 236994 42.43 2 321623 57.57 4 GAZİANTEP 12 83.24 603954 62.45 8 363136 37.55 4 GİRESUN 4 82.93 164567 61.66 3 102329 38.34 1 GÜMÜŞHANE 2 73.15 54601 75.16 2 18050 24.84 0 HAKKARİ 3 80.87 41104 32.42 1 85689 67.58 2 HATAY 10 87.65 401405 45.65 5 477978 54.35 5 ISPARTA 3 87.64 148917 56.04 2 116809 43.96 1 İÇEL (MERSİN) 11 87.88 387611 35.98 4 689748 64.02 7 İSTANBUL 88 88.71 4479272 48.65 43

1.BÖLGE:15

2.BÖLGE:14

3.BÖLGE:14 4728318 51.35 45

1.BÖLGE:16

2.BÖLGE:13

3.BÖLGE:16 İZMİR 26 89.09 870658 31.20 8

1.BÖLGE:4

2.BÖLGE:4 1919745 68.80 18

1.BÖLGE:9

2.BÖLGE:9 KARS 3 77.97 70920 50.98 2 68189 49.02 1 KASTAMONU 3 83.51 147530 64.82 2 80078 35.18 1 KAYSERİ 9 89.49 557397 67.76 6 265239 32.24 3 KIRKLARELİ 3 89.97 68552 28.67 1 170574 71.33 2 KIRŞEHİR 2 84.79 72363 53.25 1 63520 46.75 1 KOCAELİ 12 89.67 650336 56.69 7 496925 43.31 5 KONYA 14 88.00 928602 72.88 10 345610 43096 4 KÜTAHYA 4 90.14 261275 70.31 3 110314 29.69 1 MALATYA 6 86.78 323638 69.57 4 141539 30.43 2 MANİSA 9 90.45 417386 45.67 4 496622 54.33 5 K.MARAŞ 8 87.39 458349 73.96 6 161395 42851 2 MARDİN 6 82.22 149733 40.98 2 215653 59.02 4 MUĞLA 6 88.47 184507 30.70 2 416584 69.30 4 MUŞ 3 78.95 87314 50.56 2 85370 49.44 1 NEVŞEHİR 3 87.73 117548 65.59 2 61663 34.41 1 NİĞDE 3 85.45 118141 59.80 2 79427 40.20 1 ORDU 5 82.74 275328 61.89 3 169544 38.11 2 RİZE 3 85.07 155028 75.55 3 50158 24.45 0 SAKARYA 7 89.33 413078 68.06 5 193897 31.94 2 SAMSUN 9 86.26 507303 63.55 6 290932 36.45 3 SİİRT 3 83.24 68121 47.81 1 74365 52.19 2 SİNOP 2 83.73 73324 57.75 1 53651 42.25 1 SİVAS 5 86.31 262404 71.28 4 105730 28.72 1 TEKİRDAĞ 7 88.98 242247 38.91 3 380348 61.09 4 TOKAT 5 87.41 226835 63.18 3 132188 36.82 2 TRABZON 6 85.15 316308 66.45 4 159681 33.55 2 TUNCELİ 2 83.74 9859 19.59 0 40478 80.41 2 ŞANLIURFA 12 83.69 599073 70.82 9 246835 29.18 3 UŞAK 3 90.26 109263 47.03 1 123053 52.97 2 VAN 8 75.59 193584 42.72 3 259575 57.28 5 YOZGAT 3 83.44 179911 74.27 2 62338 25.73 1 ZONGULDAK 5 86.57 186197 49.35 2 191117 50.65 3 AKSARAY 3 84.37 162862 75.49 2 52884 24.51 1 BAYBURT 1 81.95 37629 81.70 1 8431 18.30 0 KARAMAN 2 88.45 94289 63.85 1 53386 36.15 1 KIRIKKALE 3 85.52 103784 62.42 2 62478 37.58 1 BATMAN 4 82.99 96139 36.35 1 168376 63.65 3 ŞIRNAK 4 83.93 58607 28.30 1 148482 71.70 3 BARTIN 2 86.16 67744 56.03 1 53160 43.97 1 ARDAHAN 2 80.09 23455 44.27 1 29529 55.73 1 IĞDIR 2 76.72 30817 34.80 1 57736 65.20 1 YALOVA 2 85.41 71929 49.73 1 72708 50.27 1 KARABÜK 2 86.67 88969 60.68 1 57646 39.32 1 KİLİS 2 86.39 44461 64.09 1 24912 35.91 1 OSMANİYE 4 85.24 169918 57.84 2 123860 42.16 2 DÜZCE 3 90.15 164122 70.56 2 68476 29.44 1 TOPLAM: 550 85.31 25157025 51.41 289 23777091 48.59 261

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...