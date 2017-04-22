16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre
16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre "2 partili seçim" simülasyon

Hacettepe Üniversitesi istatistik bölümü öğretim üyesi tarafından hazırlanan simülasyon AKP’nin propagandası döneminde öne sürdüğü, “güçlü Meclis” tanımına uymuyor.

Bu simülasyon mevcut sisteminin devam ettiği Nisbi temsil sistemi, d’Hont metodu kullanılarak ve %10 ulusal baraj ve il sınırlarına göre bölgeleri dikkate alınarak hazırlandı.

16 Nisan 2017 Referandumunda verilen oylar 2 partinin % 10 barajı aştığı Milletvekili Genel Seçimine göre dağıtıldığında AKP’nin beklentilerinin tam aksini gösteriyor.

Evet, oylarını AKP’nin aldığı ve AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının da seçildiği bu simülasyon sonucunda Hayır oylarının da CHP’ye yansıması varsayılarak hazırlanan Türkiye Geneli ve iller bazında milletvekili sayılarını gösterir çalışmanın özeti şöyle:

16 NİSAN 2017 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI:

Toplam Seçmen: 58.366.647
Kullanılan Oy: 49.799.163
Geçerli oy: 48.934.116
Katılım Oranı: % 85.31

EVET: % 51.41
HAYIR: % 48.59

Bu oylar AKP’nin dediği gibi iki partili meclise göre dağıtıldığında milletvekili sayıları şöyle oluşuyor:

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 289 (Milletvekili sayısının % 52,5’i)
CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI: 261 (Milletvekili sayısının % 47,5’i)

1 KASIM 2015 SEÇİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA

AKP 1 Kasım’da tek başına aldığı % 49.50’lik oy oranı ile 316 milletvekilliği yani milletvekili sayısının % 57,5’ini elde etmişti.
Simülasyona göre AKP Meclis’teki 2 parti ile yapılan simülasyonda; 1 Kasım’daki AKP oylarının 2 puana yakın üzerine çıkılmakla birlikte, milletvekili sayısının önemli oranda düştüğü görülüyor. Bu da milletvekili sayısında yaklaşık % 5 kayba uğramasına neden oluyor.

Evdeki hesap çarşıya uymaz ya AKP’nin de iki partili ve güçlü tek adam ile oluşturmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi % 10 baraj ile Cumhurbaşkanının seçilmesini sağlıyor ama mecliste AKP umduğu gerekli çoğunluğu elde edemiyor.

Bu simülasyonu okuyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanları, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti kurmayları sanırım seçim sisteminde değişikliği hemen lehlerine olacak şekilde düzeltmek için çalışmalara başlayabilirler.

Tabii bu simülasyon CHP’nin hoşuna gider de barajı aşamayacağı öngörülen MHP ve HDP ne düşünür bilemem.

2 Partili Seçim Simülasyon

16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre “2 partili seçim” simülasyonu
AKP MİLLETVEKİLİ: 289
CHP MİLLETVEKİLİ: 261
İLİN ADIM.VEKİL SAYISI KATILIM ORANI %EVET PARTİSİ GEÇERLİ OYEVET PARTİSİ OY ORANI % EVET PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISIHAYIR PARTİSİ GEÇERLİ OYHAYIR PARTİSİ OY ORANI % HAYIR PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISI
ADANA1486.1453571441.81 674549458.198
ADIYAMAN585.9323017669.7649978130.241
AFYONKHİSAR588.9128139264.56315446235.442
AĞRI471.078725743.08211527156.922
AMASYA390.3912136056.2629436743.741
ANKARA3289.81166856548.8516
1.BÖLGE:8
2.BÖLGE:8		174713251.1516
1.BÖLGE:10
2.BÖLGE: 6
ANTALYA1587.1857442140.92682991559.089
ARTVİN284.974997446.9315650453.071
AYDIN787.9624519135.70244169664.305
BALIKESİR889.6236874145.50444159854.504
BİLECİK290.516586748.8616895451.141
BİNGÖL378.329598772.5723627327.431
BİTLİS378.558785259.3526017040.651
BOLU388.9212068562.2627316237.741
BURDUR389.308745151.7528155048.251
BURSA1889.3598790453.211086878846.798
ÇANAKKALE490.4113997439.54121399160.463
ÇANKIRI284.777976073.3522898026.650
ÇORUM489.4221939464.49312081435.511
DENİZLİ790.2728998444.53336119855.474
DİYARBAKIR1180.7325173332.41352508967.598
EDİRNE388.337890729.51118851370.492
ELAZIĞ484.2324077471.7939462028.211
ERZİNCAN287.928090360.5015218639.501
ERZURUM684.7630058974.48510300725.521
ESKİŞEHİR689.1323699442.43232162357.574
GAZİANTEP1283.2460395462.45836313637.554
GİRESUN482.9316456761.66310232938.341
GÜMÜŞHANE273.155460175.1621805024.840
HAKKARİ380.874110432.4218568967.582
HATAY1087.6540140545.65547797854.355
ISPARTA387.6414891756.04211680943.961
İÇEL (MERSİN)1187.8838761135.98468974864.027
İSTANBUL8888.71447927248.6543
1.BÖLGE:15
2.BÖLGE:14
3.BÖLGE:14		472831851.3545
1.BÖLGE:16
2.BÖLGE:13
3.BÖLGE:16
İZMİR2689.0987065831.208
1.BÖLGE:4
2.BÖLGE:4		191974568.8018
1.BÖLGE:9
2.BÖLGE:9
KARS377.977092050.9826818949.021
KASTAMONU383.5114753064.8228007835.181
KAYSERİ989.4955739767.76626523932.243
KIRKLARELİ389.976855228.67117057471.332
KIRŞEHİR284.797236353.2516352046.751
KOCAELİ1289.6765033656.69749692543.315
KONYA1488.0092860272.8810345610430964
KÜTAHYA490.1426127570.31311031429.691
MALATYA686.7832363869.57414153930.432
MANİSA990.4541738645.67449662254.335
K.MARAŞ887.3945834973.966161395428512
MARDİN682.2214973340.98221565359.024
MUĞLA 688.4718450730.70241658469.304
MUŞ378.958731450.5628537049.441
NEVŞEHİR 387.7311754865.5926166334.411
NİĞDE385.4511814159.8027942740.201
ORDU582.7427532861.89316954438.112
RİZE385.0715502875.5535015824.450
SAKARYA789.3341307868.06519389731.942
SAMSUN986.2650730363.55629093236.453
SİİRT383.246812147.8117436552.192
SİNOP283.737332457.7515365142.251
SİVAS586.3126240471.28410573028.721
TEKİRDAĞ788.9824224738.91338034861.094
TOKAT587.4122683563.18313218836.822
TRABZON685.1531630866.45415968133.552
TUNCELİ283.74985919.5904047880.412
ŞANLIURFA1283.6959907370.82924683529.183
UŞAK390.2610926347.03112305352.972
VAN875.5919358442.72325957557.285
YOZGAT383.4417991174.2726233825.731
ZONGULDAK586.5718619749.35219111750.653
AKSARAY384.3716286275.4925288424.511
BAYBURT181.953762981.701843118.300
KARAMAN 288.459428963.8515338636.151
KIRIKKALE385.5210378462.4226247837.581
BATMAN482.999613936.35116837663.653
ŞIRNAK483.935860728.30114848271.703
BARTIN286.166774456.0315316043.971
ARDAHAN280.092345544.2712952955.731
IĞDIR276.723081734.8015773665.201
YALOVA285.417192949.7317270850.271
KARABÜK286.678896960.6815764639.321
KİLİS286.394446164.0912491235.911
OSMANİYE485.2416991857.84212386042.162
DÜZCE390.1516412270.5626847629.441
TOPLAM:55085.312515702551.412892377709148.59261

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğlu
http://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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