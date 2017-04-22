16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre "2 partili seçim" simülasyon

Hacettepe Üniversitesi istatistik bölümü öğretim üyesi tarafından hazırlanan simülasyon AKP’nin referandum propagandası döneminde öne sürdüğü, “güçlü Meclis” tanımına uymuyor.
Bu simülasyon mevcut seçim sisteminin devam ettiği Nisbi temsil sistemi, d’Hont metodu kullanılarak ve %10 ulusal baraj ve il sınırlarına göre seçim bölgeleri dikkate alınarak hazırlandı.
16 Nisan 2017 Referandumunda verilen oylar 2 partinin % 10 barajı aştığı Milletvekili Genel Seçimine göre dağıtıldığında AKP’nin beklentilerinin tam aksini gösteriyor.
Evet, oylarını AKP’nin aldığı ve AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının da seçildiği bu simülasyon sonucunda Hayır oylarının da CHP’ye yansıması varsayılarak hazırlanan Türkiye Geneli ve iller bazında milletvekili sayılarını gösterir çalışmanın özeti şöyle:
16 NİSAN 2017 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI:
Toplam Seçmen: 58.366.647
Kullanılan Oy: 49.799.163
Geçerli oy: 48.934.116
Katılım Oranı: % 85.31
EVET: % 51.41
HAYIR: % 48.59
Bu oylar AKP’nin dediği gibi iki partili meclise göre dağıtıldığında milletvekili sayıları şöyle oluşuyor:
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 289 (Milletvekili sayısının % 52,5’i)
CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI: 261 (Milletvekili sayısının % 47,5’i)
1 KASIM 2015 SEÇİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA
AKP 1 Kasım’da tek başına aldığı % 49.50’lik oy oranı ile 316 milletvekilliği yani milletvekili sayısının % 57,5’ini elde etmişti.
Simülasyona göre AKP Meclis’teki 2 parti ile yapılan simülasyonda; 1 Kasım’daki AKP oylarının 2 puana yakın üzerine çıkılmakla birlikte, milletvekili sayısının önemli oranda düştüğü görülüyor. Bu da milletvekili sayısında yaklaşık % 5 kayba uğramasına neden oluyor.
Evdeki hesap çarşıya uymaz ya AKP’nin de iki partili ve güçlü tek adam ile oluşturmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi % 10 baraj ile Cumhurbaşkanının seçilmesini sağlıyor ama mecliste AKP umduğu gerekli çoğunluğu elde edemiyor.
Bu simülasyonu okuyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanları, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti kurmayları sanırım seçim sisteminde değişikliği hemen lehlerine olacak şekilde düzeltmek için çalışmalara başlayabilirler.
Tabii bu simülasyon CHP’nin hoşuna gider de barajı aşamayacağı öngörülen MHP ve HDP ne düşünür bilemem.
2 Partili Seçim Simülasyon16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre “2 partili seçim” simülasyonu
AKP MİLLETVEKİLİ: 289
CHP MİLLETVEKİLİ: 261
|İLİN ADI
|M.VEKİL SAYISI
|KATILIM ORANI %
|EVET PARTİSİ GEÇERLİ OY
|EVET PARTİSİ OY ORANI %
|EVET PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISI
|HAYIR PARTİSİ GEÇERLİ OY
|HAYIR PARTİSİ OY ORANI %
|HAYIR PARTİSİ M.VEKİLİ SAYISI
|ADANA
|14
|86.14
|535714
|41.81
|6
|745494
|58.19
|8
|ADIYAMAN
|5
|85.93
|230176
|69.76
|4
|99781
|30.24
|1
|AFYONKHİSAR
|5
|88.91
|281392
|64.56
|3
|154462
|35.44
|2
|AĞRI
|4
|71.07
|87257
|43.08
|2
|115271
|56.92
|2
|AMASYA
|3
|90.39
|121360
|56.26
|2
|94367
|43.74
|1
|ANKARA
|32
|89.81
|1668565
|48.85
|16
1.BÖLGE:8
2.BÖLGE:8
|1747132
|51.15
|16
1.BÖLGE:10
2.BÖLGE: 6
|ANTALYA
|15
|87.18
|574421
|40.92
|6
|829915
|59.08
|9
|ARTVİN
|2
|84.97
|49974
|46.93
|1
|56504
|53.07
|1
|AYDIN
|7
|87.96
|245191
|35.70
|2
|441696
|64.30
|5
|BALIKESİR
|8
|89.62
|368741
|45.50
|4
|441598
|54.50
|4
|BİLECİK
|2
|90.51
|65867
|48.86
|1
|68954
|51.14
|1
|BİNGÖL
|3
|78.32
|95987
|72.57
|2
|36273
|27.43
|1
|BİTLİS
|3
|78.55
|87852
|59.35
|2
|60170
|40.65
|1
|BOLU
|3
|88.92
|120685
|62.26
|2
|73162
|37.74
|1
|BURDUR
|3
|89.30
|87451
|51.75
|2
|81550
|48.25
|1
|BURSA
|18
|89.35
|987904
|53.21
|10
|868788
|46.79
|8
|ÇANAKKALE
|4
|90.41
|139974
|39.54
|1
|213991
|60.46
|3
|ÇANKIRI
|2
|84.77
|79760
|73.35
|2
|28980
|26.65
|0
|ÇORUM
|4
|89.42
|219394
|64.49
|3
|120814
|35.51
|1
|DENİZLİ
|7
|90.27
|289984
|44.53
|3
|361198
|55.47
|4
|DİYARBAKIR
|11
|80.73
|251733
|32.41
|3
|525089
|67.59
|8
|EDİRNE
|3
|88.33
|78907
|29.51
|1
|188513
|70.49
|2
|ELAZIĞ
|4
|84.23
|240774
|71.79
|3
|94620
|28.21
|1
|ERZİNCAN
|2
|87.92
|80903
|60.50
|1
|52186
|39.50
|1
|ERZURUM
|6
|84.76
|300589
|74.48
|5
|103007
|25.52
|1
|ESKİŞEHİR
|6
|89.13
|236994
|42.43
|2
|321623
|57.57
|4
|GAZİANTEP
|12
|83.24
|603954
|62.45
|8
|363136
|37.55
|4
|GİRESUN
|4
|82.93
|164567
|61.66
|3
|102329
|38.34
|1
|GÜMÜŞHANE
|2
|73.15
|54601
|75.16
|2
|18050
|24.84
|0
|HAKKARİ
|3
|80.87
|41104
|32.42
|1
|85689
|67.58
|2
|HATAY
|10
|87.65
|401405
|45.65
|5
|477978
|54.35
|5
|ISPARTA
|3
|87.64
|148917
|56.04
|2
|116809
|43.96
|1
|İÇEL (MERSİN)
|11
|87.88
|387611
|35.98
|4
|689748
|64.02
|7
|İSTANBUL
|88
|88.71
|4479272
|48.65
|43
1.BÖLGE:15
2.BÖLGE:14
3.BÖLGE:14
|4728318
|51.35
|45
1.BÖLGE:16
2.BÖLGE:13
3.BÖLGE:16
|İZMİR
|26
|89.09
|870658
|31.20
|8
1.BÖLGE:4
2.BÖLGE:4
|1919745
|68.80
|18
1.BÖLGE:9
2.BÖLGE:9
|KARS
|3
|77.97
|70920
|50.98
|2
|68189
|49.02
|1
|KASTAMONU
|3
|83.51
|147530
|64.82
|2
|80078
|35.18
|1
|KAYSERİ
|9
|89.49
|557397
|67.76
|6
|265239
|32.24
|3
|KIRKLARELİ
|3
|89.97
|68552
|28.67
|1
|170574
|71.33
|2
|KIRŞEHİR
|2
|84.79
|72363
|53.25
|1
|63520
|46.75
|1
|KOCAELİ
|12
|89.67
|650336
|56.69
|7
|496925
|43.31
|5
|KONYA
|14
|88.00
|928602
|72.88
|10
|345610
|43096
|4
|KÜTAHYA
|4
|90.14
|261275
|70.31
|3
|110314
|29.69
|1
|MALATYA
|6
|86.78
|323638
|69.57
|4
|141539
|30.43
|2
|MANİSA
|9
|90.45
|417386
|45.67
|4
|496622
|54.33
|5
|K.MARAŞ
|8
|87.39
|458349
|73.96
|6
|161395
|42851
|2
|MARDİN
|6
|82.22
|149733
|40.98
|2
|215653
|59.02
|4
|MUĞLA
|6
|88.47
|184507
|30.70
|2
|416584
|69.30
|4
|MUŞ
|3
|78.95
|87314
|50.56
|2
|85370
|49.44
|1
|NEVŞEHİR
|3
|87.73
|117548
|65.59
|2
|61663
|34.41
|1
|NİĞDE
|3
|85.45
|118141
|59.80
|2
|79427
|40.20
|1
|ORDU
|5
|82.74
|275328
|61.89
|3
|169544
|38.11
|2
|RİZE
|3
|85.07
|155028
|75.55
|3
|50158
|24.45
|0
|SAKARYA
|7
|89.33
|413078
|68.06
|5
|193897
|31.94
|2
|SAMSUN
|9
|86.26
|507303
|63.55
|6
|290932
|36.45
|3
|SİİRT
|3
|83.24
|68121
|47.81
|1
|74365
|52.19
|2
|SİNOP
|2
|83.73
|73324
|57.75
|1
|53651
|42.25
|1
|SİVAS
|5
|86.31
|262404
|71.28
|4
|105730
|28.72
|1
|TEKİRDAĞ
|7
|88.98
|242247
|38.91
|3
|380348
|61.09
|4
|TOKAT
|5
|87.41
|226835
|63.18
|3
|132188
|36.82
|2
|TRABZON
|6
|85.15
|316308
|66.45
|4
|159681
|33.55
|2
|TUNCELİ
|2
|83.74
|9859
|19.59
|0
|40478
|80.41
|2
|ŞANLIURFA
|12
|83.69
|599073
|70.82
|9
|246835
|29.18
|3
|UŞAK
|3
|90.26
|109263
|47.03
|1
|123053
|52.97
|2
|VAN
|8
|75.59
|193584
|42.72
|3
|259575
|57.28
|5
|YOZGAT
|3
|83.44
|179911
|74.27
|2
|62338
|25.73
|1
|ZONGULDAK
|5
|86.57
|186197
|49.35
|2
|191117
|50.65
|3
|AKSARAY
|3
|84.37
|162862
|75.49
|2
|52884
|24.51
|1
|BAYBURT
|1
|81.95
|37629
|81.70
|1
|8431
|18.30
|0
|KARAMAN
|2
|88.45
|94289
|63.85
|1
|53386
|36.15
|1
|KIRIKKALE
|3
|85.52
|103784
|62.42
|2
|62478
|37.58
|1
|BATMAN
|4
|82.99
|96139
|36.35
|1
|168376
|63.65
|3
|ŞIRNAK
|4
|83.93
|58607
|28.30
|1
|148482
|71.70
|3
|BARTIN
|2
|86.16
|67744
|56.03
|1
|53160
|43.97
|1
|ARDAHAN
|2
|80.09
|23455
|44.27
|1
|29529
|55.73
|1
|IĞDIR
|2
|76.72
|30817
|34.80
|1
|57736
|65.20
|1
|YALOVA
|2
|85.41
|71929
|49.73
|1
|72708
|50.27
|1
|KARABÜK
|2
|86.67
|88969
|60.68
|1
|57646
|39.32
|1
|KİLİS
|2
|86.39
|44461
|64.09
|1
|24912
|35.91
|1
|OSMANİYE
|4
|85.24
|169918
|57.84
|2
|123860
|42.16
|2
|DÜZCE
|3
|90.15
|164122
|70.56
|2
|68476
|29.44
|1
|TOPLAM:
|550
|85.31
|25157025
|51.41
|289
|23777091
|48.59
|261