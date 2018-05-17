Altay ve Hatayspor’un adını doğrudan Spor Toto 1. Lig’e yazdırdığı ligde, play-off çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Beyaz Grup’ta Gümüşhanespor ile Sakaryaspor, Kırmızı Grup’ta ise Afjet Afyonspor ile Keçiörengücü bugün yarı finalde karşılaşacak.

Rövanş karşılaşmalarının 22 Mayıs Salı günü oynanacağı play-off’ta, finale kalanlar 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı’nda Spor Toto 1. Lig’e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

Beyaz Grup’ta çeyrek finalde Şanlıurfaspor’u saf dışı bırakan Gümüşhanespor ile Bandırmaspor’u eleyen Sakaryaspor, bugün saat 16.00’da hakem Özgür Yankaya’nın yöneteceği müsabakada Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında normal sezonda Sakarya’da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ermiş, Gümüşhane’deki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Kırmızı Grup’ta önceki turda Menemen Belediyespor’u eleyen Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor engelini geçen Afjet Afyonspor, hakem Serkan Çınar’ın düdük çalacağı play-off yarı final ilk maçında bugün saat 19.00’da Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda karşılaşacak. Normal sezonda Afjet Afyonspor, iç sahada 2-0, deplasmanda ise 2-1 kazanmıştı.