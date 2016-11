2. Kore Film Günleri Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, 8-22 Kasım 2016 tarihleri arasında Kore Sineması’nın son dönem seçkin filmlerinin yer aldığı Kore Film Günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı etkinlikleri kapsamında ev sahipliği yaptığı Kore Film Günleri; Kore Büyükelçiliği, Kore Film Konseyi, Kore Kültür Merkezi, Sinema TV ve M-Line Distribution’un katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festival’de gösterilecek filmler arasında Babama Övgü (Ode To My Father), Himalayalar (The Himalayas), Harikulade Kabus (Wonderful Nightmare), Hayat Denen Yol (The Road Called Life) isimli filmler yer alıyor. Festivalde biletler 5 liradan satılacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...