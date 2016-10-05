2 bebekten biri Suriyeli

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘1-7 Kasım Emzirme Haftası’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Doç. Dr. Emrah Can, amaçlarının anne sütünün faydalarının daha iyi anlatılması ve bu konuda toplumdaki bilincin artırılması olduğunu söyledi.

AVRUPA YAKASI’NDA EN FAZLA SURİYELİ BEBEĞİN DOĞDUĞU HASTANE

Hastanede her yıl ortalama 5 bin doğumun gerçekleştiğini kaydeden Doç. Dr. Emrah Can, 2015 Eylül ayından bu yana dünyaya gelen bebeklerin ise yaklaşık yüzde 50’sinin Suriyeli olduğunu belirtti.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bulunduğunu ifade eden Can, “Hastanemizde son 1 yılda yaklaşık 2 bin 500 Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bunlardan da problemli vaka olan 250 bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne alarak burada tedavilerini gerçekleştirdik. Hastanemiz için İstanbul’un Avrupa Yakası’nda en fazla Suriyeli bebeğin doğduğu hastane diyebiliriz. Hastanemizde sadece doğum ve yenidoğan yoğun bakım servisindeki tedavilerde değil, çocuk acil servislerine başvurularda da Suriyelilere yönelik önemli hizmetler veriliyor. Bu anlamda Bağcılar merkez diyebiliriz” diye konuştu.

PROF. DR. MÜSLÜMANOĞLU: SURİYELİLERE ÖNEMLİ HİZMETLER VERİLİYOR

Etkinliğe katılarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören çocukların fotoğraflarının da yer aldığı resim sergisini açan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ise , “Devletimizin politikalarıyla örtüşen bir şekilde ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize gelen misafirlere hastanemizde önemli hizmetler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...