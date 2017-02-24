Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü DEAŞ’ın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185’inci gününde, El Bab’ta terör örgütü DEAŞ’ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Şehit askerlerin cenazelerinin ise helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirileceği kaydedildi.

“Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12.00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki Tarif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/Mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

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