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2-11-2016-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN-Basın-467191

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ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
81229 nolu parselasyon planı 31.10.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-467191) www.bik.gov.tr

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