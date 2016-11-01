2-11-2016-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN-Basın-467191

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

81229 nolu parselasyon planı 31.10.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-467191) www.bik.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...