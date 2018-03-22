Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2,2 m²’den 6,82 m²ye çıkaran Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kartaltepe Kent Ormanına 2.071 fidanın dikildiği törende konuşan Başkan Mustafa Ak, “Şu an bizler atalarımızın diktiği ağaçların altında gölgeleniyoruz. Sizin diktiğiniz ağaçların altında da başkaları gölgelenecek” dedi.

Keçiören’in ilk ve en büyük mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanındaki ağaç dikim törenine Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Osman Hamdi Bey İlköğretim Okulu, Şehit Kubilay İlkokulu, Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKLERİN ASIRLARDIR KUTLADIĞI NEVRUZ BAHAR BAYRAMIDIR

21 Mart’ın Nevruz Bayramı olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; ” Bugün Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda, yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz Bayramı… Kardeşlik ve bahar bayramı… Türkler yüzyıllardan beri bu bayramı kutlar. Bizler de tabiatın uyandığı ve baharın müjdecisi bugünde fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. İçinde bulunduğumuz Keçiören’in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanımız 1 milyon 126 bin metrekare alana sahip… Buraya bugüne kadar yaklaşık 120 bin fidan diktik. Bugün de okullarımızla beraber 2.071 fidan daha dikeceğiz. Çocukların doğayla iç içe olacağı ve insanların huzur bulacağı alanların yaygınlaşması lazım … Bu nedenle her yıl 50 bin bitkiyi toprakla buluşturuyoruz. ”

ÇOCUKLARDAN FİDANLARI KORUMA SÖZÜ ALDI

Yeşil alanların kuşaklar arası miras olduğuna da dikkat çeken Ak, “Baharın gelmesiyle doğa uyanıyor, yazla birlikte ağacın gölgesine daha çok ihtiyaç duyacağız. Bizler de yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keçiören’de inşallah herkesin bir dikili ağacı olacak. AK Partimizin hedefleri doğrultusunda insan ile doğayı yakınlaştırmaya, doğa mirasına sahip çıkmaya ve 2023, 2053, 2071 Türkiye’sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Ak ayrıca çocuklardan fidanları koruma sözü alarak, bahçelerine dikmeleri için 1.000 adet çam ağacı fidanı da dağıttı.

Kaymakam Uğur Bulut baharın müjdecisi Nevruz’un Orta Asya’dan bu yana Türkler tarafından kutlandığına dikkat çektiği konuşmasında Keçiören’in yeşil alanlarının giderek arttığını da vurguladı. Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte fidan diken öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirirken fidanlara can suyunu vermeyi de ihmal etmediler. Alana 550 ladin, 851 sedir, 400 mavi servi, 250 leylandi, 20 kızıl elma türünde 2.071 ağaç dikildi.​