XIX. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan batılı anlamda üniversite kurma çabaları yıllarca ağır-aksak yürüdü.

Osmanlı devleti daha çok askerî ihtiyaçları karşılamak için yüksek tahsil kurumları açmaktaydı. I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 1919 yılının Ekim ayında Darülfünun-ı Osmanî Nizamnâmesi yayınlandı. Darülfünun, Hukuk, Edebiyat ve Fünûn (Fenler) medreselerinden (fakültelerinden) oluşmaktaydı (Emre Dölen, Osmanlı Döneminde Darülfünun,c.I, s.758). Nizamnâme’nin 2. Maddesi, “Darülfünun ilmî muhtariyeti haizdir” ilkesi ne kadar uygulandı? Bu ayrı bir araştırmanın konusudur. Bu fakültelerde müderris olmak için ilk şart 30 yaşını doldurmuş olmaktı. Bir diploması olması yanında, alanıyla ilgili yabancı dil bilmesi de gerekmekteydi. Müderrisin ilmi seviyesini gösteren bir esere sahip olması da istenilen şartlardandı.



1915 yılının Eylül ve Ekim aylarında yayınlanan padişah iradeleri ile Almanya’dan 15 öğretim elemanı gelmiş ve İstanbul’da bulunan 3 Alman müderris ile birlikte 18 Alman hoca Darülfünun-ı Osmanî’de göreve başlamışlardı. Bu Almanlar doğal olarak Osmanlı müderrislerinin aylıklarının çok üzerinde bir maaş almaktaydılar. Almanlar böylece Osmanlı askerini eğittiği gibi Darülfünun’u da ıslah etmeye çalıştılar. 1919 yılında bunu sağlamak üzere 13 bölüm ve 88 maddeden oluşan oldukça detaylı bir nizamnâme de hazırladılar (E. Dölen, s. 732- 743).



1931 yılında üniversite reformunun ne şekilde yapılacağı konusunda görüşünü almak üzere Cenevre Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Albert Malche, Türkiye’ye davet edildi (Utkan Kocatürk, “ Atatürk’ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları”).

31 Temmuz 1933 tarihinde Darülfünun-ı Osmanî kapatılarak Genç Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak İstanbul Üniversitesi açıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Darülfünun’u ilk üniversitesi olarak devir aldığında bu kurumda ders veren bazı hocaların dünya görüşünü yeni cumhuriyetin değerlerine uygun görmedi. Bu yüzden ilk üniversite reformunu bu hocaları üniversiteden uzaklaştırarak başlatmayı uygun buldu. Aynı ayıklamayı 1909 yılında II. Meşrutiyet döneminde iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki de yapmıştı. Oysa ki üniversitede ders verecek yeterli öğretim elemanı yoktu. Ancak siyasi endişeler her zaman bilimsel endişelerin önünde gitmekteydi.



Malche raporuna göre, 1932’de Darülfünun’da 88 müderris (profesör), 36 müderris muavini (doçent), 4 lektör, muallim (okutman), 72 asistan olmak üzere toplam 240 öğretim elemanı bulunduğu da belirtilmişti. Öğrenci sayısı ise 2.500 idi. Müderrislerden 13’ü İlahiyat Medresesi kadrosunda bulunuyordu ama o medresenin hiçbir öğrencisi yoktu. Resmî kayıtlara göre hiçbir öğrenci İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırmamıştı!

Cumhuriyet’in ilanı ile Türkiye’de önemli sosyo-ekonomik reformlar yapılmış, ancak Darülfünun beklenen ilerlemeyi gösterememiş, devrimlere karşı olumsuz tutum takınmış, ciddi ve toplum yararlı bilimsel çalışmalar yapılmamıştı (Yücel Namal, Tunay Karakök, “Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, Cilt/Volume 1, Sayı/Number 1, Nisan/April 2011; Sayfa/Pages 27-35, DOI: 10.5961/jhes.2011.003).



Bu yüzdendir ki Atatürk’ün Malche’in raporu doğrultusunda, İstanbul Darülfünun’un yeniden yapılandırılıp çağdaş bir üniversiteye dönüştürülmesi için hazırlattığı Üniversite Reformu Kanunu’nda bilimsel özerkliğin kaldırılması uygun bulunmuştu (Y.Namal, T. Karakök, “Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)”, s. 32).

Böylece yeni düzenlemeyle 18 Kasım 1933’te öğretime başlayan İstanbul Üniversitesi’nde eski öğretim kadrosundan bir rivayete göre 92 öğretim elemanı, bir başka rivayete göre 157 öğretim elemanı üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Bu yıllar Alman Yahudisi hocaların Hitler’in soykırımından kaçtığı yıllardı. İşte İstanbul Üniversitesi’nde ortaya çıkan bu boşluğun bu Yahudi öğretim elemanları ile doldurulması uygun bulundu. Büyük bir ihtimalle bu kaynağın kullanılması 240 öğretim elemanından 92 veya 157’sini kadro dışı bırakılırken de göz önünde tutulmuştu. Almanya’dan kaçan Yahudi asıllı öğretim elemanları 1935 yılında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldığında da görev alacaklar ve ikinci üniversitemizin kuruluşuna da katkı sağlayacaklardır.

240 öğretim elemanından 157’sinin üniversite dışında bırakılması ile gerçekleştirilen üniversite reformunun gerekçelerinin ne derece haklı sebeplere dayandığı ayrı bir çalışma konusudur. Ancak 1909’da İttihat ve Terakki’nin yaptığı üniversite reformu gibi burada da siyasi endişelerin öne çıktığı ve Prof. Albert Malche’ın görüşlerinin etkin olduğunu kabul etmek gerekir.

2002 yılında iktidara gelen Ak Parti iktidarının da en başarısız olduğu alan “Milli Eğitim ve Üniversiteler” olarak görülmektedir. Bu görüşün, iktidarın bir numaralı ismi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat dile getirilmiş olması önemlidir.

Son 15 yılda üniversitelerimizin sayısı hızla artarken öğretim kalitesi de hızla düşmektedir. 15 yıl içerisinde 2 kez Üniversite Kanunu çıkarılmak istenilmiş ve ikisi de tasarıda kalmıştır. Anayasa değişikliğinden sonra üçüncü kez bir Üniversite Kanunu çıkarılmasına çalışılabilirdi. Bunun yerine “asprin tedavisi” tercih edilmiş, “Yardımcı Doçent” unvanını “Doktor Öğretim Görevlisi” olarak değiştirmek; doçentlik aşamasını anlamsız bir şekilde kolaylaştırmak gibi üniversitenin problemlerini artırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak yollara girişilmiştir. Üniversite Kanunu’nun çıkarılmamış olmasında tek suçlunun iktidar partisi olduğunu söylemek üniversitelerimizi aklamak anlamına gelecektir. Üniversitelerimiz de yeni bir Üniversite Kanunu çıkarılması yönünde üzerlerine düşeni yapmaktan maalesef şu veya bu sebeple kaçınmışlardır. Bunu da kabul etmek zorundayız.

İstanbul Darülfünunu’nda yapılacak reform hakkında tetkiklerde bulunarak rapor hazırlamak üzere 1931 yılında, Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Albert Malche, hükümet tarafından Türkiye’ye davet edildi. (Utkan Kocatürk, “ Atatürk’ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları”,

“Darülfünunun en büyük zafı, şahsî mülâhaza ve araştırmaya sevkeder tarzda tedris yok. Ansiklopedik malûmat veriliyor” M. Kemal’in rapor üzerindeki 10 numaralı notu.

Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3