1926 Polatlı Belediyespor ASL yolunu açtı

1929 Polatlı Lig’in bitimine 3 hafta kala ASL (Amatör Süper Lig’in) yolunu iyice araladı. Bir tek Cebecispor’a 4-2 yenilerek, “yenilmezligini” yitiren ancak daha sonraki yaptığı maçlarını kazanarak puanını 15’e çıkaran Polatlı sporlu Halil İbrahim’in, attığı muhteşem gollerle Saçakspor karşısında 7-2 faraklı galip gelerek taraftarlarını coşturdu.
1 Amatör küme “Play of” maçında Saçak spor ile karşı karşıya gelen ve 7-2 farklı galibiyetle ASL’le yolunu garantileyen 1926 Polatlı Belediye spor, Ankara 19 Mayıs 1 numaralı sentetik çim sahada taraftarlarını coşturdu.
Maç öncesi rakipleriyle sahaya omuz omuza birlikte çıkan Mavi-Siyahlı ekip, elde ettikleri galibiyetle 90 dakika sonunda taraftarlar, teknik heyet ve 200 kadar taraftar şampiyonluk sloganları atarak Polatlı’ya şen döndüler.