Türkiye Cumhuriyetini kurmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ilk adımı atan Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra 2019’da yapılacak 3 seçimde de iktidar olmak için Kılıçdaroğlu Kemal ile ilk adımı bugün atacak.

1919 İlk adım 2019 İktidar ve CHP 36. Kurultayı.

1919’da Mustafa Kemal’in çok önemli hedefi vardı: Demokratik Parlamenter Rejim ile yönetilecek Türkiye Cumhuriyeti.

2019’da Kılıçdaroğlu Kemal’in çok önemli hedefi var: Demokratik Parlamenter Rejim ile yönetilecek Türkiye Cumhuriyeti.

1919 İlk adım 2019 İktidar ve CHP 36. Kurultayı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Kurultay’a saatler kala, “2019 Cumhurbaşkanı seçimi mi, rejim seçimi mi olacak?” diye net bir soru sordum.

Yanıtı da “rejim için seçim” diye çok net oldu.

Mustafa Kemal başardı, Kılıçdaroğlu Kemal AKP ve MHP işbirliği ile kaldırılan Demokratik Parlamenter Rejimi yeniden Türkiye’nin yönetim sistemi yapmayı başarmak için bugün CHP delegelerinden onay bekliyor.

1919’da Mustafa Kemal’in 3 ana hedefi vardı.

– İşgal altındaki vatanı düşmandan kurtarmak için Kurtuluş mücadelesini başlatmak.

– Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak yürütme, yasama ve yargı için kuvvetler ayrılığını hükme bağlayan yeni Anayasa yapmak.

– Cumhuriyeti ilan ederek demokratik parlamenter rejimi kurmak.

2019 için Kılıçdaroğlu Kemal’in 3 ana hedefi var:

– AKP iktidarına son vermek için siyasi mücadeleyi başlatmak.

– Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak tek adam rejimi yerine güçlü demokratik parlamenter rejimi yeniden Türkiye’nin yönetim sistemi yapmak.

– Türkiye Büyük Millet Meclisini egemen kılmak amacıyla yürütme, yasama ve yargı için kuvvetler ayrılığını hükme bağlayan yeni demokratik bir Anayasa yapmak.

2019’da ilk sınav kuşku yok ki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerdir. Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kazanarak yerel seçimlerden başarı ile çıkmak Kasım ayında yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için çok önemlidir.

Mustafa Kemal Demokratik Parlamenter Rejim ile yönetilecek Türkiye Cumhuriyeti için 9 Eylül 1923’te Halk Fırkasını 1924’de Cumhuriyet Halk Fırkasını, 1935’de de Cumhuriyet Halk Partisi adını verdiği partisini kurdu.

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik CHP’nin ambleminde 6 ok olarak yani 6 ana hedef olarak yer aldı.

Kurucusu ve ilk Genel Başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, saltanatı kaldıran, hilafete son veren, Cumhuriyeti kuran, demokratik parlamenter rejim ile yürütme, yasama ve yargıda kuvvetler ayrımını oluşturan CHP’ye büyük görev düşmektedir.

İşte bu büyük hedeflere varmak için CHP’nin bin 300 delegesine düşen görev, kurultayda tek yumruk olmak, 2019’a kadar Türkiye’yi adım adım gezerek halka hedeflerini anlatmak için çalışmak, çalışmak ve çok çalışmaktır.

Mustafa Kemal’in askerleriyiz veya Mustafa Kemal’in yoldaşıyız sloganları için ha Ali Veli, ha Veli Ali fark etmemeli diyelim…