Aslında 19 Mayıs Samsun, bir efsane başarının temel taşıdır. Nasıl efsane olmasın ki, elde yok, avuç boş, silah hak getire, ancak bir umut ki dağlar gibi, adı Mustafa Kemal… Destan desen destan değil, roman desen roman değil, ya ne derseniz? Bunun adı bir ölünün dirilmesidir… Her bir varlığını kaybetmiş, silahları elinden alınmış, çoğu toprağı işgal edilmiş, düşman yedi cepheden saldırmış ve 19 Mayıs 1919 umut güneşi doğmuştur. Tarihte eşi benzeri olmayan bir kurtuluş savaşı başlatılmıştır. Türk’ün ruhu şaha kalkmıştır. Var olma mücadelesinin ilk adımı atılmıştır. Gençlik, Atasının izinde yürümüş, kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla bir cephede kenetlenmiştir. Önce vatan bilincini bugünlere taşımıştır.

Kutlu olsun…