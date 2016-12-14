19 Mayıs 80 yaşında

Türkiye’nin ilk modern spor kompleksi olan 19 Mayıs Stadyumu ve tesisleri, 80 yıldır Türk sporuna hizmet veriyor. Türk spor tarihine 80 yıldır tanklık eden spor kompleksi, “Ankara Stadyumu” adıyla Başbakan İsmet İnönü tarafından 15 Aralık 1936 Salı günü açıldı.

Ankara’da bir spor kompleksi inşa edilmesi konusu, Başbakan İnönü’nün, Mayıs 1932’de İtalya’ya yaptığı seyahat sonrasında gündeme geldi. İnönü, modern bir spor kompleksi inşa edilmesine ilişkin talimatını Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’a verdikten sonra mimari yarışma açıldı. Yarışmayı, Paris’teki École des Beaux Arts’tan mezun olan ilk İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi’nin projesi kazandı ve spor kompleksinin yapımına 1934 yılında başlandı.

SPORDA DEVRİM

Ankara 19 Mayıs Stadyumu, bir ilk örnek olmasından ötürü, genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktaydı. Gençliğe emanet edilen Cumhuriyet’in gençleri, spor alanında da gelişme gösterebileceklerdi. Siyasi, sosyal ve kültürel alanda devrimlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, spor alanında da âdeta bir devrim yaşıyordu. Açılış gününü haberleştiren “Ulus” gazetesinin 15 Aralık 1936 Salı tarihli nüshasının “Stadyumu Bugün Başbakanımız Açacaktır” başlıklı haberinde, daha o yıllarda geleceğe doğru nasıl adımlar atıldığı gözler önüne serilmekteydi:

“İçinde Türk gençliğinin değerli kabiliyet ve kudretinin inkişafına imkân vererek spor tarihimize şerefli neticeler kazandıracak olan bu büyük eserin kuruluşuna 934 senesinde başlanmıştır. Hipodrom da dâhil olarak bütün inşa ve tesviye sahası 1.200.000 metre murabbalık çok geniş bir toprak parçasını çevresi içine almıştır. Şimdiye kadar tamamlanan kısımlar Stadyumda; 15000 kişilik olimpik stadyum, bu stadın futbol sahası, atletizm pisti, bir, iki ve üçüncü mevki tribün, lokanta çay salonu, giyinme, soyunma yerleri, matbuat ve hakem odaları tamamen yapılmıştır.

Gene bu olimpik stada maraton kulesi, depolar, hoparlör tesisatı, ayrıca 3 futbol ve bir atletizm sahası, direktörlük binası bitmiş ve umumi direnaj yapılmıştır. Sulama tesisatı da hazırdır. Stadın ağaçlanmasına başlanmıştır. Yapılacak olan kısımlar arasında kapalı ve açık yüzme havuzları, kapalı spor binası, tenis kulübü ve tenis kordları vardır. Şimdiye kadar yapılan kısım için hipodrom dâhil olmak üzere 2.200.000 lira sarfedilmiştir. Daha, tahminen bir buçuk milyon harcanacaktır.”

BAŞLAMA VURUŞU İNÖNÜ’DEN

Stadyumun açılışını yapan Başbakan İsmet İnönü, konuşmasında stadyumun bir “mektep” olacağına işaret ederek şunları kaydediyordu: “ Türkiye’yi idare edenler, stadyomu en kıymetli mekteb gibi her yerde kurmaya çalışacaklardır. Türkiye’nin istikbalini idare edecek genç nesil, açık havada, açık meydanlarda yetişecektir.”

Stadyumun açılışı Ramazan Bayramı’na denk gelmişti. Başbakan İnönü, konuşmasında, önce halkın, sonra “Başımız ve Canımız” olarak hitap ettiği Atatürk’ün bayramını kutluyordu. Aynı gün, Hatay meselesi de Cemiyeti Akvam’da (Birleşmiş Milletler) görüşülmeye başlanmıştı. İnönü, buna da işaret ediyor ve Türklerin güvenliği ile Hatay’ın bağımsızlığını dile getiriyordu. Ve bütün gazeteler, bayramda, geliri Kızılay Cemiyeti’ne kalmak üzere “Kızılay” gazetesi adıyla yayımlanıyordu.

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul’dan Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir’den Altınordu takımları davet edilmişlerdi; Ankara’yı Ankaragücü temsil edecekti. Açılış maçı da Ankaragücü ile Galatasaray arasındaydı.

Başlama vuruşunu Başbakan İsmet İnönü’nün yaptığı maçta Ankaragücü, “teknik üstünlüğü iyice göze çarpan bir oyunla G. Sarayı yendi.” “Ankara Gücü: 2 G. Saray: 1.”

Turnuvayı ise her maçını galip bitiren Fenerbahçe kazanacak ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçecekti.

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