İttifak yasası mı iltihak yasası mı koalisyon mu derken gözden kaça önemli bir madde daha var yasa teklifinde.

18 yaşını dolduran milletvekili oluyordu, bu teklif ile belediye başkanı olma yolu da açılıyor.

18 yaşında belediye başkanı olunur mu? Kararı siz verin ben size önce kısaca bir belediye başkanlığı öyküsü anlatayım.

1945 doğumlu, ilahiyat lisesi ve ilahiyat Fakültesi Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu.

Uzun yıllar “serbest mimar” olarak çalıştı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994-1998 yılları arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yaptı.

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.

59 yaşında 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde 2. kez 31 Mart 2014 3. kez seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Topbaş, 2004-2007 yılları arasında UCLG MEWA Başkanlığı 2007-2010 yılları arasında dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın Eş Başkanlığını yürüttü.

Evet, Kadir Topbaş’tan bahsediyorum.

5 yıl İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, AKP’li Kadir Topbaş’ın başkanlık yaptığı 13 yılı da eklersek toplam 18 yıl İstanbul’u yöneten partinin Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’a ihanet ettik” dedi.

23 Eylül 2017’de “başarısız” bulduğu ve ihanetin parçası olarak gördüğü Kadir Topbaş’ı istifa ettirerek Büyükşehir Belediye Başkanlığından azletti.

Siyasetin bu gerçek yaşam öyküsünü şu soruma yanıt olarak yazdım.

18 yaşında Belediye Başkanı olunur mu?

Recep Tayyip Erdoğan 40, mimar Kadir Topbaş 59 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı oldular ki 18 yıllık iktidarlarının sonunda İstanbul’a ihanet ettiklerinin farkına vardılar.

İngilizler “too late” biz Türkler de, “çok geç” deriz.

Geç teşhis edilen ölümcül hastalıklar için doktorlar da “çok geç” derler.

18 yaşında belediye başkanı olan genç, çaylak, eğitimsiz bir belediye başkanı görevde kalacağı 5 yıl boyunca ya kenti katledecek kararlar alırsa neler olacak?

Yeşil alanları kesip gökdelenler, Alışveriş Merkezleri (AVM) kurarsa daha sonra gelen başkan bu hataları yıkarak mı düzeltecek?

Sonsöz: 18 yaşında belediye başkanı olmaz, olsa olsa 18 yaş oylarını almak için tuzak kurulmuş olur.