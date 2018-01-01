Yunanistan’ın 18 Türk adasını 2004 yılından bu yana peş peşe işgal ettiğini, Eşek adasında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un ve beraberindeki askerlerin eşeklik edip gözümüzün içine baka baka mangal yakıp Uzo içtiğini AKP hükümeti maalesef seyrediyordu.

Gazi Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Yunanistan’ın işgal ettiği 18 Türk adası konusunda ne kadar samimi?

18 Türk adasına CHP’de sahip çıkmadı. Bu samimiyetin ölçüsünü ortaya çıkartmak, Yunanlıları bu adalarımızdan defetmek için 16 Aralık 2017 tarihinde, “CHP’Lİ 3 BAŞKANA MİLLİ GÖREV” başlığı ile bir yazı yazarak CHP’lilere şu sözlerle çağrıda bulundum:

“Ege denizinde 18’i Yunanistan tarafından AKP hükümeti döneminde işgal edilen olmak üzere yaklaşık 150 ada ve kayalık bulunuyor. Bu topraklarımıza AKP hükümeti sahip çıkmadığına göre görev İzmir, Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarına düşüyor.

CHP’li 3 Büyükşehir Başkanı, belediyelerinin mücavir alan sınırları içinde bulunan 18 adadaki “kaçak yapılanmayı yıkmak için” acilen harekete geçmelidir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün’e ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hukuki işlemlere hızla başlamalarını öneriyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapıyorum.

2004 yılından bu yana Yunanlılar tarafından işgal edilen 18 adamızda askeri, ticari ve sivil yapılanmaya göz yumuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünün tehdit ediliyor.

Türkiye’nin Lozan antlaşması ile çizilen sınırları ve hakları Yunanlılarının işgaline uğruyor.

AKP iktidarı 3 ayrı uluslararası anlaşma ve Lozan antlaşması ile Türkiye’nin olduğu tescil edilen toprağımıza sahip çıkmıyor.

İşte bu durumda görev ana muhalefet partisi CHP’ye düşüyor.

Kemal Bey, CHP’nin İzmir, Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarına talimat verin hemen hukuki işlemlere başlasınlar.”

KILIÇDAROĞLU NE YAPTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıkçası beni aramasını, teşekkür etmesini ve “3 Büyükşehir Belediye Başkanına yazınız konusunda harekete geçmeleri talimat verdim. Muhalefet olarak biz de vatan toprağının korunmasında üzerimize düşeni yapacağız” demesini bekledim.

Maalesef ne Kılıçdaroğlu aradı ne 3 ilin büyükşehir belediye başkanları aradı, ne de konu hakkında girişimlerde bulunmasını konuştuğum gazeteci meslektaşım CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay aradı.

Bu mudur muhalefet anlayışı?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretini eleştirerek, “18 ada neden sorulmadı. O adalarda 5 bin Yunan askeri var” dediğini izledim ve birkaç gün daha bekledim bu yazıyı yazmak için.

Kemal Bey, Anamuhalefet Partisi CHP’nin Sayın Genel Başkanı, sizin oturduğunuz o koltuğun ilk sahibi, CHP’nin kurucu Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’dir.

Eğer Yunan işgali altındaki 18 ada için gereğini yapmayacak olursa CHP’nin AKP’ye tek bir kelime eleştiri hakkı olmayacağını belirtiyorum. Çünkü 18 Türk adasına CHP’de sahip çıkmadı

Atatürk’ün İzmir’den deniz döktüğü Yunanlıların 18 Türk adasını işgal etmelerine CHP’nin sadece lafla sahip çıkıp gereğini belediye başkanlarına yaptırmaması inanıyorum ki sadece siyaseten skandal değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarına sahip çıkmama ihanetidir.