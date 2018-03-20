Çanakkale Destanının 103. yılında “Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Programı”na katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Çanakkale Ruhunun 15 Temmuz’da, Zeytin Dalı Harekatında devam ettiğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Etlik Anadolu Lisesi’nin ortaklaşa hazırladığı Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki programa Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

103 yıl önce destansı bir mücadele verildiğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Atalarımız bizlere güzel bir vatan ve şanlı bir tarih bıraktılar. Bu topraklar dünyanın en değerli toprakları çünkü bedeli kanla ödendi.” dedi. Ak, herkesin vatana borcu olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bu millet tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi 7 düvele karşı mücadelesini sürdürüyor ve vatana borcunu ödemeye devam ediyor. 15 Temmuz’da gördük ki vatan emin ellerde… O gün de tıpkı Çanakkale’deki 15’liler gibi 17 yaşlarında gençler sokağa çıktı şehit oldu. Biz gençlerimize güvenmemiz gerektiğini ve vatan sevdalarını o gece bir kez daha görmüş olduk, Çanakkale ruhundaki o maya bozulmamış.” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatının başarısına ve Afrin’e Türk bayrağı dikilmesine de değinen Ak sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz 18 Mart’ta 2 zaferi birden kutladık. Mehmetçiğimiz ülkemizin bekası için önemli bir başarıya daha imza attılar. Vatana hizmet için illa asker olmak gerekmiyor. Bizler gördük ki eskiden başka ülkelerden aldığımız İHA ve SİHA’ları artık kendimiz yapıyoruz ve terörle mücadelede etkili bir şekilde kullanıyoruz. Bunları yapan Selçuk Bayraktar, genç bir girişimci, genç bir idealist…” Gençlere çok çalışmasını da nasihat eden Ak, “Ülkemizin kalkınması ve zenginleşmesi lazım… O zaman mazlum milletlere umut olmaya devam ederiz, mazlum milletler için dimdik ayakta olmamız, üretmemiz, çok çalışmamız lazım… ” ifadelerini kullandı.

Ak, sözlerini “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm komutanlarımızı, bu ülke için canını feda eden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.” diyerek noktaladı.

Çanakkale Savaşının büyüklüğünü “mermi mermiyle havada çarpışıyordu” sözleriyle anlatan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, “İşgalci devletler güçlü ve çok olsalar da hesap etmedikleri bir şey vardı, bizim de iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz vardı. Bunun en son örneğini de Afrin’de gösterdik.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da “Bugün güzel bir gün… Bundan 103 yıl önce dillere destan bir zafer kazanıldı. Etrafımızı çevrelemeye çalışan terör örgütlerine karşı Afrin’de zafer kazandık ve aynı zamanda 3 ayların da başlangıcı…” diye konuştu. Işık Çanakkale’nin sadece bir savaşın adı değil, sömürülmek istenen bir coğrafyaya, geçmişin intikamını almak isteyen haçlı zihniyetine dur denilen yerin adı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Etlik Anadolu Lisesi Çanakkale Oratoryosunu sahneledi. Büyük beğeni toplayan ve sık sık alkışlarla kesilen oratoryoda Çanakkale Destanının önemli anları da canlandırıldı. ​