18 madenci, 2’nci yılında anıldı

Ermenek İlçesi’nin Pamuklu Köyü Cenne Mevkii’nde geçen 28 Ekim 2014 günü Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağında eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 madenci mahsur kaldı. Facia ardından başlayan kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesetleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkartıldı.

Maden faciasının 2’nci yıl dönümünde 18 madenci anıldı. Aileleri, madencilerin mezarı başına giderek dualar etti. Faciada yaşamlarını yitiren ve Kazancı Beldesi Gökçeler Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Tezcan Gökçe’nin babası 78 yaşındaki Recep Gökçe, oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılması, annesi Ayşe Gökçe de, kurtarma çalışması sürdüğü sırada “Oğlum yüzme bilmez ki, suyun içinde ne yaptı” sözleriyle Türkiye’yi ağlatmıştı.

Yürümekte güçlük çeken Recep Gökçe ve Ayşe Gökçe, bugün oğullarının mezarının başına gidip dua etti. Duanın ardından oğlunun mezarındaki otları temizleyen Ayşe Gökçe, ”Çocuğumun hiç suyu kalmamış” diyerek, oğlunun mezarının toprağına su döktü. Acısının halen dinmediğini belirten Ayşe Gökçe, ”O gün işe gitme dedik. Gitti ve geri dönmedi. Oğlumun ölümünün bu yıl 2’nci yılı ama benim acım hala dinmedi. Gözlerim hep yolda, oğlumun eve gelmesini bekliyor. Gözyaşlarımda iki yıldır hiç dinmedi” dedi.

Baba Recep Gökçe de, ”Oğlum öleli 2 yıl oldu. Ama acısı hala yüreğimizde. Her gün ağlayıp duruyoruz. Başka çaremiz yok. Olay günü oğluma işe gitme demiştim. O da gitti. İkindi saatlerinde madendeki facianın haberi aldık. Eyvah dedik, sonra da oğlumun acı haberi geldi. Elimizden gelen bir şey yok” dedi.

Recep Gökçe, diğer oğlu Alaaddin Gökçe’nin de işsiz olduğunu belirtti.

Ölen Tezcan Gökçe’nin oğlu Recep Gökçe, babasın ölmeden önce aldığı ve sürmesini öğrettiği ‘Pat pat’ diye tabir edilen tarım aracıyla, evden aşure yaptıkları yere kazanı yakmak için odun taşıdı.

Ölen madencilerden Osman Çoksöyler’in eşi Şadiye Çoksöyler de sosyal paylaşım sitesi facebooktaki hesabından, eşinin ölümünün 2’nci yıl dönümü nedeniyle, mesaj paylaştı. Şadiye Çoksöyler mesajında:

”Bu gün yine 28 Ekim. Hiç bir zaman sevmeyeceğim bu günü. Bizi bu günde diri diri gömdüler OSMANIM. İki yıl önce bu gece bu gün ayrılacağımızı bilmeden geçirdiğimiz son günümüzmüş. Tam iki yıl oluyor. Saatler kaldı iki yılın dolmasına. Diri diri gömdüler bizi aşkım. Ocağımızı, geleceğimizi söndürdüler. Kuzularımı, senin gibi bir babadan yoksun bıraktılar. Biz neyin bedelini ödedik bilmiyorum ama;en ağır şekilde ödüyoruz. Osman’ım.! Sol yanım derin bir sızı, öbür yanım hüzün denizi . Eşim evimizin direği! Ölümsüzüm ! Sol yanım! Sana sarılıyorum bu gece. Yokluğuna çarpıyor yüreğim .Hani sen derdin ya , bazı şeyleri yaşayarak öğreneceğiz .Kaderim sendin. Gülen yüzüm ,sıcak nefesim! Oldu mu şimdi? Osman’ım oldu mu can yoldaşım? Var mıydı yalnız gitmek? Hani sevmezdin vedasız nefes almayı, hani sevmezdin çocuklarından öpmeden uyumayı. Son koklayışınmış kuzularımızı. O gün sen gittin ya her şey yarım kaldı ardından. Nereye dokunsam sensiz bir Dünya .Bin dualar ediyorum. Hani diyorum, bir defa görsem yüzünü. Alışamadım gidişine OSMANIM! . Yediğimiz içtiğimiz her şey zehir gibi kömür kokuyor. . Biliyor musun Osman’ım? Yalnız sen gitmedin. Çocukların, ben ,hepimizi bir gömdüler kömür karasına. Ciğeri beş para etmez patronların cebine gömdüler bizi .OSMAN ım hak etmedik sensiz kalmayı. Hak etmemiştik ölmeyi .OSMANIM bu kara güne gömdüler bizi!”