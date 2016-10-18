18 Ekim Dünya Menopoz Günü, Menopoza giren kadınlarda kalp krizi riski artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) tarafından tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz sonrası ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla 18 Ekim tarihi “Dünya Menopoz Günü” olarak kabul edilirken. Ülkemizde menopoza girme yaşının yaklaşık 47-49, dünyada ise 50-52 yaş civarında olduğu belirlendi. Menopoza girmeden önce, vücuttaki östrojen hormonunun kalp krizi ve kemik erimesi gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi sayesinde kadınlarda daha düşük olan kalp krizi ve kemik erimesi riski. Menopoza girilmesiyle beraber artış gösterdiği tespit edildi.

Medya Takip Ajansı Interpress’in “Dünya Menopoz Günü” nedeniyle üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre. Yılbaşından bu yana sağlık sektörü ile ilgili yazılı basına 300 binden fazla haber yansırken, menopoz hakkında ise yazılı basında 4 bin 822 haber çıktığı belirlendi.

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