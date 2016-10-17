18-10-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI-(Basın-451297)

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda ada numaraları yazılı; Altındağ Belediye Encümeni’nin 20.07.2016 gün ve 675 sayılı kararı ile uygun görülen plan ve cetvelleri 18.10.2016 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

ADA PARSEL

24041 2,3,4,5,6

24042 1

24260 1,2

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