179 bin kapasiteli cezaevlerinde 186 bin kişi var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 179 bin 883 kişi kapasitesi bulunan ceza infaz kurumlarında 186 bin 920 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla ülke genelinde 370 ceza infaz kurumunun hizmet verdiğini, inşaat aşamasında 58 ve ihalesi devam eden 25 ceza infaz kurumu bulunduğunu söyledi.

24 Mart 2016 tarihi itibarıyla 179 bin 883 kişi kapasitesi bulunan ceza infaz kurumlarında 186 bin 920 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığını belirten Adalet Bakanı, 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında 44 bin 922 personelin görev yaptığını kaydetti.

Ülke genelinde toplam 744 adalet sarayı bulunduğunu, ihale aşamasında olan iki adalet sarayı bulunduğunu ifade eden Adalet Bakanı, 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla ülke genelinde 939 icra dairesinin bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı, 8 Eylül 2016 tarihi itibarıyla ülke genelinde 13 bin 506 hakim ve Cumhuriyet savcısı bulunduğunu söyledi. (ANKA)

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