Ana Sayfa Güncel Haberler 1715 terörist öldürüldü Güncel HaberlerÖne Çıkan 1715 terörist öldürüldü Yazar Editör - 20 Şubat 2018 6 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715’e yükseldi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler 21 Şubat 2001: Türkiye’nin iflas gecesi Güncel Haberler Özel Kuvvetler’in darbecilerden temizlenme anları Öne Çıkan Demirtaş’tan açıklama Güncel Haberler İbrahim Kalın: Propaganda amaçlı olduğu açık Güncel Haberler 15 Temmuz’a ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı Güncel Haberler 5 Ülke, 5 ayrı hesap! SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,094BeğenenlerBeğen42TakipçilerTakip Et184TakipçilerTakip Et6,933TakipçilerTakip Et8,893TakipçilerTakip Et11AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankara parçalı bulutlu enter location 12 ° C 12 ° 12 ° 30 % 5.1kmh 75 % Sal 10 ° Çar 8 ° Per 11 ° Cum 12 ° Cts 11 ° Reklam