Tarihe ışık tutan geçmiş mahkeme kayıtları, sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın belgeleri olarak önemlidir. 17.yüzyılın İstanbul’unda, İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan sorunları ve çözüm yollarını aydınlatan belgelerden bazı örneklerde bunu görmekteyiz.

“Silivrikapı İbrahim Paşa Camisi Vakfı mütevellisi hasan Ağa, yahudi Danyal karşısında mahkemeye çıkar.Hasan Ağa’ya göre,vakfın Çelebioğlu mahallesi’ndeki bir mahzen ve kuyumcu dükkanında aylık 150’şer akçeden kiracı olan Danyal’ın, vakfa 1900 akçe kira borcu bulunmaktadır.Mahkeme Danyal’a görüşünü sorar.Danya, söylenenleri doğrular.Sonuç olarak mahkeme, biriken kira borçlarını ödemesi konusunda Danyal’ı uyarır.”1661-108/4

“Aksaray Muratpaşa Mahallesi’den I.Mehmet Çelebi, II. Mehmet Çelebi ile birlikte mahkemeye gelir. Arsası için Murat Paşa Vakfı’na muhataa yöntemiyle yıllık 22 akçe kira ödediği evinin yandığını belirten I.Mehmet Çelebi, bu evden geriye kalan enkazının yarısını II.Mehmet Çelebi’ye 7500 akçeye satar.I.Mehmet Çelebi,bu işlemle birlikte arsanın yarısını da kiranın yarısını vakfa ödemesi koşuluyla yine II.Mehmet Çelebi’ye devreder.II.M.Çelebi ödemeyi yapar.Mahkeme de yapılan işlemleri tescil eder.”1661 – İstanbul.113/2

“Bir yeniçeri bölüğünün giderleri için vakfedilmiş olan paranın mütevellisi Yakup Beşe,bu vakfın eski mütevellisi merhum Osman Odabaşı’nın kız kardeşi ve varisi Ayşe Hatun karşısında mahkemeye çıkar.Yakup Beşe,merhum Osman Odabaşı’nın mütevelli olduğu dönemde vakıf parasından 288 kuruşu belirli kişilere borç olarak vermiş olduğunu, ancak vakfın 200 kuruşunun kendisinde kaldığını belirterek bu paranın merhumun mirasından alınmasını ister. Görüşü sorulan davalı Ayşe Hatun, Osman Odabaşı’nın mirasını elşnde bulundurduğunu belirtmekle birlikte,mirasta vakıf parasının bulunduğunu reddeder.Bunun üzerine mahkeme,davacı Yakup Beşe’den savını kanıtlamasını ister. O da mahkemeye şahitlerini çağırır.Şahitler, Yakup Beşe’nin ifadesi doğrultusunda görüş bildirirler.Sonuçta mahkeme, davalı Ayşe hatun’u vakfın 200 kuruşluk alacağını ödemesi yolunda uyarır.”189/4

“Padişah,Galata kadısına gönderdiği emr-i şerif ile sefere çıkacak donanmaya kürekçi gerektiğini ve bunun için Galata ‘da bulunan 910 haneden 1603 (H.1012) yılı avarız vergisine karşılık olarak birer kürekçi toplanmasını emretmiştir. Padişah,kürekçi bedeli ödemek istememeyenlerden bu verginin eksiksiz olarak alınmasını ve vergi memuru Mustafa’ya da hane başına altışar akçe verilmesini emreder.” Galata-27: 92a/1 “Sultan Mehmet han Vakfı’nın ortak eminleri olan Muharrem Çavuş ile ramazan Çavuş,cizye defterinde kayıtlı olup ölen Evram’ın eşi Aleksandire ile birlikte mahkemeye gelirler. Avram’ın Akeksendire’den başka varisi yoktur. Dolayısıyla Avram’ın mirasının dörtte biri eşi’ne, geriye kalan dörtte üçü de (cizye borcu için olabilir) vakfa kalmıştır. Taraflar, Avram’dan miras kalan varlıklar toplamı 1700 akçeye satarlar. Vakıf eminleri Muharrem ile Ramazan toplamın dörtte birini,Aleksendire’ye verip kalanını vakıf adına kendileri alırlar.Tarafların karşılıklı rıza ile yaptıkları bu işlemler mahkemece tescil olunur.”1615-1a/3

“İstanbul Kâtip Kasım mahellesi sakinlerinden Sultan isimli kadın el Hac Ali Mismarî Vakfı’nın mütevellisi Yusuf,birlikte mahkemededirler.Sultan, söz konusu vakfa 10.000 direhm borcu ve 1200 dirhem de ev kirası ücretinden olmak üzere toplam 11.200 dirhem borcu olduğunu söyler.Sultan’ın sözlerini Yusuf’un da onaylaması üzerine yapılan işlem sicile kaydedilir.”1618 Örnek kararlarda görüldüğü gibi 17.Yüzyıl İstanbul’unda, devlet-toplum ilişkileri ve sosyo-ekonomik yaşam mahkeme kararlarına yansımıştır.Bütün bu konuları, mahkeme kararları ışığında on cilt halinde ( editör: Timur Kuran) yayınlayarak ,kültür tarihimize büyük katkılar sağlayan ve geçmişi aydınlatan İş Bankası Kültür Yayınları’na teşekkür borçluyuz.

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