17 ülkeyi birbirine bağlayan proje SEA-ME-WE 5 tamamlandı! 17 ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı veri hattı projesi SEA-ME-WE 5 faaliyete geçti. Peki, SEA-ME-WE 5 ile neler değişecek?

Türk Telekom International’ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 projesi tamamlandı. Projenin lansman toplantısı Türk Telekom ve Türk Telekom International’ın ev sahipliğinde. Konsorsiyum üyesi 19 operatörün üst düzey yöneticilerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türk Telekom International’ın Marmaris’te inşa ettiği istasyonun da dâhil olduğu bu dev proje ile 17 ülke, fiber hat ile denizaltından birbirine bağlandı. Batı Avrupa’dan Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’ya uzanan ilk fiber denizaltı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile dikkat çeken proje. Toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip.

SEA-ME-WE 5’ın tamamlanması ile birlikte Türkiye; hızla artan veri ihtiyacını 24Tbps başlangıç kapasitesi ile karşılayabilecek bir alt yapıya sahip oldu.

Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini denizaltından sağlayan SEA-ME-WE 5, 24Tbps başlangıç kapasitesi ile geleceğin genişbant yoğunluklu uygulamaları. Yüksek ebatta kurumsal veri alışverişi, internet TV ve online oyun servisleri için her geçen gün artan ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip.

Batı Avrupa – Doğu Asya hattında kurulan ilk fiber denizaltı bağlantısı olan projenin teknolojik donanımı. En kaliteli ses ve veri trafiğini en az gecikme oranı ile sağlayabiliyor.

SEA-ME-WE 5 denizaltı fiber kablo sistemi, sahip olduğu üstün teknoloji ve projenin yönetimi Kasım 2016’da Paris’te düzenlenen Global Carrier Awards 2016’da “Yılın Projesi” ödülüne layık görülmüştü.

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